أسامة أبو السعود



رفضت نقابة الإطفاء المقترح المقدم من النائب عبدالوهاب البابطين فيما يتعلق بزيادة بدلي المكافحة والخطر لرجال الإطفاء إلى 150 و200 دينار.



وقالت النقابة في بيان: إن المقترح غير عادل وغير منصف ولا يتلاءم مع مشروع مطالب النقابة، مستنكرة أن تكون الزيادة 70 دينارا فقط.

وأكدت النقابة أنها قدمت في 4 أبريل الماضي طلبا إلى رئيس مجلس الأمة ومراقب المجلس لتخصيص جلسة لمناقشة وإقرار مشروع مطالبها، وجاء فيه عدة زيادات لكثير من البدلات ورفع قيمتها وطلب السقف الأعلى في بدل الخطر والمكافحة والإنقاذ وغيرها من البدلات، بحيث تتراوح على أقل تقدير بين 800 و1000 دينار، مشددة على أن هذا أقل ما يقدم لرجال يضحون بحياتهم ومن أجل أمن وأمان وطنهم.