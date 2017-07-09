عبدالهادي العجمي

أعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش عبر حسابها في "تويتر " انه تنفيذا للقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية والذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 10 مايو الماضي وذلك عن بدء المرحلة الاولى من تطبيق هذا القانون وهي مرحلة التسجيل ، لهذا تهيب رئاسة الاركان بكل الكويتين الذكور الذين بلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم بتاريخ 2017/5/10 اي مواليد 1999/5/10 وما بعد ان يبادروا بالتسجيل انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ بلوغ هذا السن وان يكون التسجيل الكترونيا على موقع هيئة الخدمة الوطنية ( http://www.kns.gov.kw ) .



والالتزام بتعبئة كافة البيانات المحددة فيه واستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة لفتح الملف الشخصي والالتزام بالمواعيد التي تحدد لاحقا للمراجعات ، كما يلتزم من تتوافر فيه أسباب التأجيل والإعفاء والاستثناء بتقديم المستندات الدالة على ذلك .