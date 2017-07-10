الزيد: مشروع يناسب فصل الصيف وبأسلوب جديد

كشفت «نماء للزكاة والتنمية المجتمعية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن مشروعها الجديد الذي يطرح لأول مرة في الكويت، وهو مشروع سقيا الماء المتنقل، بهدف توفير ماء نظيف في عبوات مبردة وجاهزة للمارة خاصة في حرارة الجو الشديدة، حيث تقوم سيارات متنقلة متخصصة بالانتقال إلى أماكن تجمعات الناس خاصة عند العمال في الشوارع وفي الأسواق العامة والفعاليات المختلفة والذي يعتبر نقلة نوعية في العمل الخيري والإنساني، حيث نصل من خلاله إلى الأكثر حاجة في المناطق المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام نماء للزكاة والتنمية المجتمعية ناصر عبدالعزيز الزيد: إن نماء تسعى إلى تطوير مشروعاتها الخيرية والإنسانية للوصول بالتبرعات إلى مستحقيها، مبينا أن قيمة السهم في مشروع سقيا الماء المتنقل 10 دنانير فقط، وتستطيع أن تسقي بها 500 شخص، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع الخيرية من شأنها تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم والعون والمساعدة لأصحاب العوز والحاجات وغير القادرين والمتضررين، مشيرا إلى أن تبريد الأكباد، وإطفاء حرارة الظمآن من أعظم الأبواب التي تقود إلى الجنان، وهو باب عظيم لإذهاب الأسقام، وبه تكون الصدقة جارية عن النفس والوالدين والولدان.



وأضاف الزيد أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من قوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي) وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة سقي الماء»، مبينا أن «نماء للزكاة والتنمية المجتمعية» تقوم بتوزيع هذه المياه في أماكن تواجد العمال وللمارة في الأسواق وأماكن التجمعات حرصا منها على خدمة الناس والمستفيدين.

وأوضح أن سقيا الماء من خير أنواع الإحسان، وذلك لشدة حاجة الناس إلى الماء، وعدم استغنائهم عنه، فالإحسان في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه، وتمكينه منه فعل عظيم، وله ثواب جزيل، وقد جعل الله تعالى من الماء كل شيء حي وقد جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم»، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء» (أخرجه أحمد، وأبو داود، وحسنه الألباني)، وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: «فدل على أن سقيا الماء من أعظم القربات عند الله تعالى» (تفسير القرطبي: 7/215).

ودعا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين من أهل الكويت الكرام إلى دعم عمل نماء لكي يتسنى لها تنفيذ هذا المشروع وذلك للتخفيف من معاناة حر وقيظ الصيف الشديد وسقي الناس ماء مبردا نظيفا في عبوات جاهزة.