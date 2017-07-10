قال رئيس النادي الصيفي في إدارة السراج المنير د.فهد الجنفاوي إن الأندية الصيفية للسراج المنير استعدت واستقبلت طلابها من البنين والبنات للفئة العمرية من سن 8 - 13 سنة موزعة على 12 مركزا للبنين و8 مراكز للبنات في جميع المحافظات.

وأكد مدير إدارة السراج المنير د.فهد الجنفاوي أن مراكز السراج الصيفية تسعى الى الإسهام في رعاية الجيل وتحصينه وحمايته والحفاظ على قيمه وثوابته، مشيرا إلى أنها تتبنى تدريس العلوم الشرعية والتربوية المبسطة، بالإضافة إلى حفظ وتلاوة أجزاء من كتاب الله، وتبصير الناشئة بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم إلى جانب الأنشطة والبرامج الثقافية الهادفة ومن أهدافها أيضا تعزيز وترسيخ الهوية الإسلامية والشعور بالانتماء للوطن والإسلام وإصلاح النفوس وتطهير القلوب واستقامة السلوك.

وذكر الجنفاوي أن الأندية الصيفية للسراج المنير هي المحاضن التربوية لاحتواء الناشئة ورعايتهم واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، كما أنها ميدان فسيح لاكتشاف القدرات والميول ورعاية المواهب ببرامج تربوية وثقافية واجتماعية ورياضية هادفة، وذلك لاستغلال فترة الإجازة الصيفية وشغل أوقاتهم بما يفيدهم إيمانيا وعلميا وخلقيا.

وأوضح أن إدارة السراج المنير خطت خطوات واسعة في الاهتمام بتطوير أنشطة النادي الصيفي لهذا العام، والذي يقام للعام الرابع عشر على التوالي تحت رعاية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد أسد عمادي تحت شعار «صيف السراج وناسة» من اجل استقطاب أكبر عدد ممكن من أبنائنا وبناتنا خلال العطلة الصيفية، كما حرصت الإدارة على تميز وتعدد فعاليات وأنشطة النادي الصيفي بحيث تستوعب إبداعات وطموحات أبنائنا وتتناسب مع ميولهم وتطلعاتهم وإشباع رغباتهم.

وأضاف الجنفاوي أن اللجان بدأت أعمالها منذ وقت مبكر وأنهت جميع خططها وبرامجها والترتيبات اللازمة لبدء الأندية واستقبال الطالبات للتسجيل بالأندية الصيفية، من خلال تجهيز الديكورات الخاصة بالورش وتحضير المواد الدراسية وهي (القرآن الكريم، ورش مختلفة، سراج الحياة، ومهارات) والأنشطة الرياضية والرحلات الخارجية، هذا بالإضافة إلى ألعاب التسالي وهناك ملاعب رياضية وصالات لإقامة الحفلات والمهرجانات الثقافية والندوات، ويحتوي أيضا على كافتيريا للطلاب ومسجد وغيرها الكثير من المرافق التي يحتاج اليها الطلاب خلال حضورهم للمراكز الصيفية يحتوي كل مركز على فصول مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية وأحدث وسائل العرض المتطورة والحديثة.