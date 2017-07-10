توثيق أكثر من 280 طائراً مهاجراً يتم في الجهراء سنوياً

خطة مستقبلية لتدعيم أسوار محمية الجهراء للحفاظ على موجوداتها وروادها مستقبلاً

المحمية هي الأولى من نوعها في الكويت وتضم المنظومات البحرية والشاطئية والمياه العذبة والحياة الفطرية والبرية

إدارة التنوع الأحيائي تقوم بتوثيق الأحياء البحرية والبرية ودراسة ما يهددها

الرعي الجائر ومخالفات التخييم يحدثان أضراراً بالغة بالبيئة البرية

العوالق البحرية المتكاثرة تؤدي إلى سد خياشيم الأسماك ونفوقها

هناك تعديات واضحة على البيئة البحرية نقوم بالتعامل معها قانونياً

حاورته: دارين العلي تعاني الحياة الفطرية في الكويت من ضغوط جمة سببتها التعديات الجائرة على البيئة البرية والبحرية بمختلف الوسائل، ولعل توجه الهيئة العامة للبيئة لافتتاح المحميات أمام المواطنين والمقيمين إحدى أهم الخطوات التي تهدف لتوعية الجميع بأهمية المحافظة على البيئة عن طريق إظهار موجوداتها وكائناتها في حال المحافظة عليها.



وفي ظل هذا التوجه يأتي افتتاح محمية الجهراء ليشكل دافعا للسعي نحو انقاذ البيئة مما تتعرض له من تعديات جائرة سواء بالصيد أو في رمي المخلفات غير المعالجة أو الرعي الجائر والممارسات السلبية الأخرى.



«الأنباء» التقت مدير ادارة التنوع الاحيائي في الهيئة العامة للبيئة د.عبدالله الزيدان، الذي أكد ان التحضيرات والترتيبات تجري على قدم وساق لافتتاح محمية الجهراء أواخر شهر أكتوبر المقبل، لافتا الى ان الكائنات الفطرية والتنوع الاحيائي يعدان المقياس الحقيقي لحالة البيئة في أي بلد ويعبران عن مدى سلامتها من عدمه كما يشكلان عامل توازن في هذه البيئات.



واوضح الزيدان ان الأحياء والكائنات البرية والبحرية في الكويت تتعرض لضغوط كبيرة يجب الحد منها للحفاظ على سلامة البيئة.



وفيما يلي التفاصيل:

بداية نود التعرف على ادارة التنوع الاحيائي، وآليات عملها وكيف ترصد التعديات على البيئة؟



٭ تقوم ادارة التنوع الاحيائي بتوثيق الاحياء البحرية والبرية ودراستها والتعرف على النشاطات الخاطئة التي تعمل على تدهورها ويتم الاستناد الى القانون البيئي في التعامل معها، وتنقسم الى 3 أقسام: رصد الأحياء البرية ورصد الاحياء البحرية والمحميات الطبيعية، وتعمل على الرصد والمسوحات لتوثيق البيئات المختلفة في المحميات وفي البيئتين البرية والبحرية.



متى سيتم افتتاح محمية الجهراء وما الاجراءات والترتيبات المعدة لذلك؟



٭ افتتاح محمية سيتم في نهاية شهر اكتوبر المقبل كما سبق ان صرح رئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد وتقوم الادارة الهندسية حاليا بالاعمال الخاصة لتسهيل عملية الافتتاح أمام الجمهور بعد تأمين جميع الخدمات كوضع الاستراحات وتعديل الطرق وانشاء بعض المواقع والمباني بحيث نضمن توفير كل سبل الراحة لزوار المحمية وفي الوقت نفسه ضمان حماية موجوداتها، ويتم حاليا تعديل نظم المراقبة والمناطق الخاصة بوضع هذه الاجهزة، حيث ستتم إزالة برجين من أبراج المراقبة ووضعها في أماكن مناسبة أكثر يمكن من خلالها الاطلاع على كافة الاجزاء في المحمية، وايضا وضع عوازل وحواجز لفصل المرتادين عن البحيرات وأماكن تواجد الكائنات الفطرية والنباتية.



هل سيتم فتح المحمية بالكامل أمام الجمهور؟



٭ سيتم افتتاح المنطقة الوسطى من المحمية أما باقي المناطق فستبقى مغلقة حاليا اذ يوجد في المحمية 5 منظومات حياتية وهي البحرية والشاطئية والمياه العذبة والحياة الفطرية والمنظومة البرية وسوف يتم افتتاحها أمام الجمهور تتابعا بعد الانتهاء من التجهيز لها على مراحل.



ما المميزات التي تدفع الجمهور لزيارة محمية الجهراء؟



٭ تتميز المحمية بالتنوع الاحيائي الموجود فيها فهناك أكثر من 280 طائرا مهاجرا يتم توثيقه سنويا فيها وتعتبر مقصدا لمختلف جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة وهواة التصوير لاجراء الدراسات والتقاط الصور النادرة لهذه الطيور والكائنات كما تحوي المحمية مياها عذبة وهي الاولى من نوعها في الكويت ذات نظام متكامل للحياة الفطرية فيه من أسماك وضفادع وحشرات وخنافس وكلها تعيش في المياه العذبة وهذا السلم الغذائي المتكامل يعتبر جاذبا للطيور المهاجرة التي تتغذى على هذه الكائنات ما يجعل من المكان حيويا وموئلا طبيعيا للحياة الفطرية.



تتعرض المحميات لكثير من التعديات فكيف تتعامل معها «البيئة» خصوصا بعد افتتاحها أمام الجمهور؟



٭ نعم، تعاني معظم المحميات من التعديات وبالنسبة لمحمية الجهراء تكمن مثلا عند الشريط الشاطئي وأسوار المحمية وذلك من قبل بعض الصيادين في تعد صريح وواضح على القانون، وتقوم «البيئة» بالتعامل مع هؤلاء عبر فريق الجوالة من قسم حماية المحميات من موظفي الادارة الذين يتواجدون في المحمية على مدار الساعة وفي حال ضبط المعتدين يتم التعامل معهم بالوسائل القانونية ورفع المخالفات الى وحدة الالتزام البيئي لتحويلها الى النيابة.



هل هناك من إجراءات فنية ميدانية كفيلة بالتقليل من هذه الانتهاكات؟



٭ هناك خطة مستقبلية لتدعيم الاسوار لمنع محاولات دخول المحمية وتوفير الميزانيات لذلك، بالتعاون والتنسيق مع الادارة الهندسية بهدف توفير حماية أكبر للمحمية ولروادها بعد الافتتاح.



ماذا عن الاحياء البحرية وما تتعرض له من مشاكل، وكيف تتعامل الادارة معها؟



٭ لدينا في الادارة قسم الاحياء البحرية ومن مهامه العمل على توثيق الحالة والوقوف على صحة وسلامة البيئة عن طريق دراسة العوالق البحرية والكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة كعلامات انذار مبكر لتدهور البيئة وقد ظهر ذلك في حالة النفوق الاخيرة التي بدأت بحالة تكاثر للعوالق خيل للبعض بأنها بقعة من الزيت ولكنها بالفعل كانت عوالق أنذرت بحصول نفوق للأسماك، ويقوم القسم بأخذ عينات روتينية بشكل دوري للتأكد من صحة وسلامة البيئة البحرية عن طريق المؤشرات الخاصة بالكائنات الموجودة فيها.



حدثنا عن العوالق البحرية وهي تتسب في نفوق الاسماك؟



٭ هذه العوالق منها ما هو ضار وما هو غير ذلك وتزدهر باختلاف المواسم ومعظمها في شهري ابريل واكتوبر أي مع تداخل المواسم وهناك أنواع أخرى تزدهر بازدياد المغذيات بطريقة غير طبيعية بسبب التدخل البشري أي بسبب المغذيات نتيجة مياه الصرف الصحي غير المعالجة وهذه الانواع الضارة تطلق نوعا من السموم تؤثر مباشرة على الاسماك الموجودة بالقرب منها أما الغير ضارة فانها لا تطلق سموما الا ان تكاثرها وازديادها بشكل غير طبيعي يودي الى سد خياشيم الاسماك ويمنعها من التنفس.



كيف يمكن وضع حد لهذا الامر؟



٭ لا يمكن حل هذا الموضوع فحوادث النفوق ستستمر مادام المتسبب موجودا ففي عام 1999 حدث النفوق بسبب العوالق الضارة وفي 2001 بسبب نوع من أنواع البكتيريا وفي الحالتين السبب غير المباشر للنفوق هو زيادة المغذيات في المياه الناتجة عن الصرف الصحي، ولا حل الا بالتعامل مع المخارج التي تستغل بطريقة غير قانونية فالقانون هو الكفيل بالحل وهو السند الرئيسي للحفاظ على البيئة، ونحن في «البيئة» نتخذ جميع الاجراءات للحفاظ على البيئة البحرية ونحرص على اقامة دراسات المردود البيئي لكل المنشآت ونشدد على وجود خطة معالجة للمياه التي تصرف من المنشآت الساحلية ولكن هناك تعديات واضحة على البيئة البحرية تقوم الهيئة بالتعامل معها قانونيا.



تتعرض الكائنات البحرية أيضا لتعديات أخرى فكيف يتم التعامل معها؟



٭ نعم هذه التعديات موجودة ففي حالة جون الكويت مثلا الهيئة منعت الصيد فيه الا ان بعض الصيادين يخرقون هذا القرار ويتعرضون في حال ضبطهم للمخالفة من قبل خفر السواحل وشرطة البيئة، كما تتعرض أيضا البيئة الشاطئية لانتهاكات جراء رمي الاسماك غير المرغوب فيها والتي ليس لها قيمة سوقية على الشواطئ كما يتم رمي شباك الصيد التالفة وكل هذه تعتبر تعديات صيد يجب العمل على ايقافها.



ماذا عن قسم رصد البيئة البرية، وكيف تقيمون أوضاعها؟



٭ نقوم برصد الاحياء البرية بزيارات دائمة وجولات متكررة للمناطق الشمالية والجنوبية وكذلك رصد التعديات الموجودة اذ نقوم بتوثيق الاحياء البرية الموجودة من نباتات وزواحف واسقاطها على نظام خاص بالخرائط للمساعدة في تأثير تغيير المواسم على أماكنها وأنواعها، كذلك نقوم بدراسة محيط المنشآت لرصد الآثار على أنواع الكائنات الموجودة في منطقة المنشأة وذلك لتشكل مرجعية للأخذ بعين الاعتبار هذه الكائنات في المشاريع الانشائية المستقبلية، واهم التعديات التي تعاني منها البيئة البرية هي الرعي الجائر والدخول في الأماكن التي يمنع فيها الرعي وهذا الأمر آخذ بالتزايد مما يؤثر سلبا على البيئة البرية، كذلك فإن الاساليب المتبعة في التخييم واستعمال المواد الانشائية وعدم مراعاة الشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون يسبب ضررا بيئيا بالغا في تلك المناطق.

بريد إلكتروني لتوثيق الحياة الفطرية

أعلن د.عبدالله الزيدان عن فتح بريد الكتروني خاص لتوثيق الحياة الفطرية الموجودة في البيئة البحرية والبرية عن طريق ارسال الصور والمعلومات الخاصة بها ومكان التقاطها لايحاد تواصل وتفاعل مباشر مع الجمهور بهدف تنمية الوعي البيئي بأهميتها ومن ثم عرض هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«البيئة» بهدف تشجيع الهواة على التفاعل مع البيئة المحيطة بهم.