93 % نجاح «الأوقاف» بتطبيق الخطة الإستراتيجية وجوائز تكريم الإدارات والمسؤولين حفزتهم على التميز

زيادة الإقبال على دور القرآن وارتفاع عدد الحافظين وتكثيف المحاضرات في المساجد أبرز الإنجازات

«الأوقاف» ساهمت في تعزيز جهود الوسطية في زيارة الدواوين وتحصين شبابنا من الانجرار إلى تلك الأفكار الهدامة أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع التخطيط والتطوير خالد بوغيث ان وزارة الأوقاف لن تقوم بـ «تفنيش» العاملين على بند التكليف، وذلك رغم تقليص الميزانية من قبل وزارة المالية على هذا البند خلال السنة المالية الحالية. وقال بوغيث في لقاء مع «الأنباء» ان الوزارة لجأت إلى إعطاء بعض الموظفين على بند التكليف اجازة اجبارية شهرا او شهرين للموازنة في موضوع رواتب المكلفين، مشددا على ان خيار التفنيش سيكون آخر خيار تلجأ اليه الوزارة. وأشار الى ان وزارة الأوقاف حققت نسبة نجاح بلغت بين 92 و93% «ولا أبالغ وأقول 97% لأن هناك عثرات في تنفيذ الخطة سواء الميزانيات او الأمور الإدارية او تراخيص البلدية وهو ما يتسبب في تأخير بعض المشاريع بسبب الدورة المستندية في البلدية وبعض البيرواقراطية. وعن النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف قال بوغيث ان هناك نجاحات متعددة ولله الحمد منها زيادة الإقبال على دور القرآن وزيادة الحافظين وتكثيف المحاضرات في المساجد، وتعاون وزارة الأوقاف مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الشباب والرياضة ووزارة الشؤون والتربية ومختلف وزارات الدولة، اضافة إلى ذلك قام مركز الوسطية بجهود جبارة خلال هذا العام من خلال زيارة الدواوين والمحاضرات التي يلقيها عن الوسطية ونبذ التطرف التي هي مشكلة العالم كله الآن، وتحصين شبابنا من الانجرار الى تلك الأفكار الهدامة. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: أسامة أبو السعود في البداية، لابد من الاشادة بما قامت وزارة الأوقاف من جهود مشكورة للوقوف على خدمة جموع المصلين والمتهجدين خلال شهر رمضان الكريم وهو ما كان له اثر كبير طيب في نفوس جموع المصلين، حدثنا عن هذه الجهود؟

٭ الجهود التي قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والنجاح الكبير الذي حققته الوزارة خلال شهر رمضان الفضيل لم يأت من فراغ وإنما نتيجة جهود متواصلة وفق الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة ضمن الخطة التشغيلية التي يضعها كل قطاع من قطاعات الوزارة خلال السنة كلها ومنها قطاع المساجد.

كما ان النجاح منقطع النظير الذي حققه قطاع المساجد خلال شهر رمضان الكريم لخدمة بيوت الرحمن في مختلف محافظات البلاد وخاصة المراكز الرمضانية كان نتيجة لاستعداده المبكر في إعداد الخطة التشغيلية.

واستطاع قطاع المساجد عبر خطته التشغيلية استيعاب عشرات آلاف من المصلين في مختلف المراكز الرمضانية وتقديم خدمات رائعة ومتطورة ومتجددة بشهادة جموع المصلين الذين اثنوا على جهود قطاع المساجد ودارات المساجد بمختلف المحافظات وما قدمته من خدمات متميزة نفخر بها جميعا ولله الحمد.

وكذلك ما قام به مسجد الدولة الكبير من جهود لاستقبال ألوف المتهجدين خلال العشر الأواخر من رمضان وفق رؤية واستراتيجية وخطة مدروسة من وزارة الأوقاف بالتعاون مع مختلف جهات الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي نقدم لها كل الشكر على تعاونها في حفظ الأمن في مختلف مساجد البلاد وهي العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على ارضنا الطيبة.

وكذلك الشكر لكل الجهات التي بذلت جهودا مشكورة مثل وزارة الصحة والشباب والرياضة والإدارة العامة للإطفاء والمتطوعين والجهات الحكومية والأهلية العديدة التي تعاونت مع وزارة الأوقاف لإنجاح الموسم الرمضاني، ونتمنى من الله ان يديم علينا هذه النعم والاستمرار فيها وتحقيق كل ما هو افضل لخدمة بيوت الله والوقوف على راحة المصلين والمتهجدين».

لا تفنيش للمكلفين

ما حقيقة ما اثير عن تفنيش 15% من العاملين على بند التكليف وخاصة انك رئيس لجنة التكليف؟

٭ ما حدث من تقليص الميزانية هذا العام من وزارة المالية وخاصة في بند التكليف سيؤثر بالطبع على المعينين على هذا البند، ولدينا في وزارة الأوقاف اكثر من خيار لمعالجة الموضوع، ولذلك فقد نضطر إلى إنهاء خدمات عدد محدود من المكلفين وهذا آخر خيار سنلجأ اليه، وربما لا ننهي خدمات أحد ولكن سنقيم موازنة بين المكلفين بحيث نحاول إلزام بعض المكلفين على شكل مجموعات بالبقاء في اجازة اجبارية لمدة شهر او شهرين حتى لا ننهي خدمات احد.

قطاع التخطيط

ننتقل للحديث عن جهود قطاع التخطيط والتطوير في وزارة الأوقاف في وضع الاستراتيجيات ومراقبة تنفيذ الخطط على ارض الواقع؟

٭ لا شك اننا نقيس ما تم تحقيقه في الخطة السابقة واضافة الجديد لها في الخطة اللاحقة، فقطاع التخطيط عبارة عن المطبخ الذي يجهز فيه عمل الوزارة كلها، وهناك تقارير عمل ومتابعة دائمة واعطاء الموظفين الدورات وتزويدهم بالمؤشرات ومتابعاتهم وإدخال الجوائز التنافسية بين المديرين والإدارات مما يجعلهم في عملية تفاعل مستمر وبذل اقصى الجهود لتحقيق افضل المراكز بين إدارات الوزارة.

وهناك جائزة للإدارة المتميزة وأيضا المدير المتميز والمراقب المتميز وهذا ما يجعل الجميع يجتهد في تقديم افضل الخدمات وتطوير عملها للأفضل مشيرا الى ان هذه الجوائز التي يقدمها قطاع التخطيط هي حافز لمزيد من العطاء والتميز.

كم نسبة ما حققته وزارة الأوقاف في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الحالية؟

٭ لا ابالغ اذا قلت ان النسبة النجاح بين 92 و93% ولا ابالغ وأقول 97% لأن هناك عثرات في تنفيذ الخطة.

ما أهم هذه العثرات؟

٭ أحيانا تكون الميزانيات او الأمور الإدارية او تراخيص البلدية وهو ما يتسبب في تأخير بعض المشاريع بسبب الدورة المستندية في البلدية وبعض البيرواقراطية، فلو تم التخفيف من تلك الدورة المستندية في البلدية فسيسهل ذلك في انجاز عملنا بأسرع وقت ممكن.

ما اهم النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية؟

٭ زيادة الإقبال على دور القرآن وزيادة الحافظين وتكثيف المحاضرات في المساجد، وزيادة الدارسين في ادارة الدراسات الإسلامية، ونحاول زيادة الشرائح المستهدفة.

وكذلك تعاون وزارة الأوقاف مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الشباب والرياضة ووزارة الشؤون والتربية ومختلف وزارات الدولة.

اضافة إلى ذلك قام مركز الوسطية بجهود جبارة خلال هذا العام من خلال زيارة الدواوين والمحاضرات التي يلقيها عن الوسطية ونبذ التطرف التي هي مشكلة العالم كله الان وتحصين شبابنا من الانجرار الى تلك الأفكار الهدامة.

هذه الجهود كلها وفق أرقام واحصائيات، وطلبنا منهم مضاعفة الجهود في الخطة القادمة.