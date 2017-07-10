أقامت لجنة الرحمة للخدمات الطبية التابعة لجمعية النجاة الخيرية المخيم الطبي 51 بفرع لجنة التعريف بالإسلام بمنطقة كبد ولاقى النشاط حضورا مميزا من ضيوف الكويت من العمالة الوافدة التي تعمل في هذه المنطقة، وحرصت اللجنة على توافر أطباء من عدة تخصصات علاوة على أخصائي التحاليل والمختبرات لإجراء الفحوصات اللازمة للمراجعين، بجانب الصيادلة وغيرهم من الفرق المنظمة للمخيم.

وقال نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد د. جمال الشطي اننا حرصنا على التواجد في منطقة كبد البعيدة وذلك لواجبنا الإنساني تجاه العمالة التي تعيش في هذه المنطقة وتعمل بكل جهد واخلاص وتفان في المهام الموكلة إليها فقمنا بإقامة هذا المخيم بدعم من مركز العمل الإنساني الذي يعد شريكا استراتيجيا لكل أعمال اللجنة الطبية وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي لمسلمى كيرالا الهند في الكويت والذين يحرصون على توفير الطواقم الطبية والتعاون معنا لإنجاح هذه الأنشطة والفعاليات.

واضاف ان عدد المراجعين بلغ أكثر من 100 شخص من شتى الجنسيات والجاليات وقدمنا لهم الفحوصات والكشف وتم صرف الدواء لهم وكل هذه الخدمات نقدمها كرسالة شكر لكل من يعمل في هذا البلد المعطاء ونعتبرها عربون محبة وإشهار صدق لدعم أهل الكويت لهم فهم شركاء في التنمية وبتعاونهم تم تشييد الكويت ونهضتها.

وأكد أنه للأسف الشديد الكثير من العمالة الوافدة خاصة ذات الدخل المحدود اكتشفنا من خلال هذه المخيمات أنها مصابة بأمراض كالسكري والضغط وغيرها من الأمراض وهم لا يعلمون عن هذه الأمراض شيئا، ويكتشفون أنهم مصابون بها بعد إجراء الفحوصات، وبعض الحالات الحرجة تم تحويلها للمستشفيات الحكومية لمتابعتها.

وشكر الشطي مركز العمل الإنساني وحضوره المميز لكل الأنشطة والفعاليات ممثلا في رئيس المركز مشاري الغزالي ومدير المركز حمد العفتان اللذين يحرصان على التواجد وتسهيل أمور المراجعين والعمل على راحتهم، كما ثمن جهود الفرق الطبية المتعددة التي تتعاون مع الرحمة منها المركز الثقافي لمسلمى كيرالا الهند في الكويت.

كما خص بالشكر فرع لجنة التعريف بالإسلام بمنطقة كبد الذي ساهم في دعوة العمالة للمراجعة للكشف الطبي واستضافة اللجنة بمقره وكل من يتعاون ويتعامل مع اللجنة في سبيل ابراز دورها الإنساني.