نهدف لتخريج أجيال من الحفاظ المسندين ليكونوا شيوخاً للإقراء في المستقبل

أعلن مراقب حلقات البنين بإدارة شؤون القرآن التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ناصر الكندري نتائج اختبارات مركز ابن الجزري القرآني دورة مايو 2017، والتي أقيمت بمسجد مركز الحافظ ابن كثير بمنطقة القصور والتي نجح فيها 89 دارسا من اصل 106 دارسين من اجمالي 196 دارسا بالمركز على كل المستويات.

وبين الكندري ان الدراسة في المركز تنقسم الى ثلاث مراحل تعليمية الاولى «المرحلي» والتي يدرس فيها الطالب ليتمكن من حفظ نصف القرآن الكريم مع حفظ متن التحفة وشرحها وحفظ 61 بيتا من متن الجزرية مع شرحها، والمرحلة الثانية «المستجدون» والتي يتمكن فيها الطالب من حفظ القرآن كاملا مع حفظ متن التحفة وشرحها، واما المرحلة الثالثة وهي التي يتمكن فيها الطالب من حفظ القرآن كاملا مع حفظ متني التحفة والجزرية كاملتين.

والجدير بالذكر أن مركز ابن الجزري هو مركز قرآني أنشأته إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بهدف تخريج أجيال من الحفاظ المسندين ليكونوا شيوخا للإقراء في المستقبل، كما يهدف المركز إلى بقاء السلسلة الذهبية التي تربط آخر هذه الأمة بأولها، وذلك وفق برنامج تعليمي تتراوح مدته في المعتاد ما بين ثمانية أشهر وعام في كل مرحلة.

ويهدف المركز الى جمع أخبار القراء وتوثيقها وضبط الأسانيد القرآنية وتصحيحها وإخراجها في أبهى حلة تليق بجناب القرآن العظيم،

بجانب ربط المسلمين بكتاب الله عز وجل، ومنح الأسانيد القرآنية وفق أفضل المعايير المتفق عليها بين علماء القراءات، والمحافظة على ألفاظ القرآن الكريم من اللحن والتحريف، بالإضافة الى بقاء السلسلة الذهبية التي تربط آخر هذه الأمة بأولها، وإحياء لسنة من سنن الدين، وهي سنة التلقي والإسناد، وإيجاد القنوات الصحيحة لتلقي القرآن الكريم عن أهله الثقات، مع جعل قراء الكويت محط أنظار العالم الإسلامي بجمعهم أكثر أسانيد قراء العالم وأعلاها مما يجعل لهذا البلد مكانة في المستقبل، وجعل مدار الأسانيد في الكويت، والرقي العلمي بطلاب حلقات السند في مجال القرآن الكريم والقراءات، ونشر الأسانيد القرآنية المحققة، مع المحافظة على تاريخ القراء المسندين قديما وحديثا.

شروط الالتحاق

ويشترط للراغب في الالتحاق بالمركز أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم وان يكون متقنا لأحكام التجويد عمليا ونظريا، بالاضافة الى حفظ متن تحفة الأطفال، واجتياز اختبار القبول.

ويوفر المركز الحصول على اسانيد روايات اخرى بشرط ان يكون مجازا في رواية حفص ويزاد عليها الحصول على إجازة معتمدة برواية حفص، مع حفظ متن الجزرية، وإتقان الجزء الأول من القرآن الكريم أصولا وفرشا بالرواية المراد قراءتها.

واما الراغبين في الحصول على القراءات السبع فان التقدم للقراءات السبع يشترط لهم حفظ القرآن الكريم الحصول على إجازة معتمدة برواية حفص مع حفظ متن الشاطبية أصولا مع فرش سورة البقرة، واجتياز المقابلة الشخصية.

وتشرف مراقبة حلقات القرآن الكريم على تشغيل هذا المركز وإدارته وتوفير كل المقومات والتجهيزات لأداء رسالته على أكمل وجه، وللراغبين الاستفادة من خدمات المركز او التسجيل فيه في ان يتواصل مع المشرفين على هاتف مركز الإمام ابن الجزري: 0096525419943 أو من خلال بريد مركز الإمام ابن الجزري: [email protected]