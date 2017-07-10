بدأت لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة الفيحاء التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي التسجيل لدورة الإمام محمد بن عبدالوهاب الشرعية الثالثة والعشرين للأعمار من 12 إلى 17 عاما، ولمدة ثلاثة أيام ابتداء من 4 الجاري في مقر اللجنة الكائن في منطقة الفيحاء ق6، حيث بدأت فعاليات الدورة أمس وستستمر حتى 27 الجاري وتتضمن العديد من المواد مثل: العقيدة، والفقه، والسيرة النبوية، والحديث بالإضافة لقصص من القرآن الكريم، واللغة العربية.

وأوضحت لجنة الدعوة والإرشاد في منطقة الفيحاء أن تسمية هذه الدورة بهذا الاسم تأتي انطلاقا من إحياء سيرة علماء السلف المجددين لهذا الدين، فقد تمت تسمية هذه الدورة باسم هذا المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب، والذي كان له دور كبير بعد فضل الله تعالى في رفع راية التوحيد ونصرة دين الله تعالى في شبه الجزيرة العربية وخارجها، حيث حارب أهل الأهواء والبدع والشرك، ودعا إلى تصفية الإسلام من هذه الشوائب.

وحول أهداف الدورة أوضحت اللجنة أنه إيمانا من إدارة دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب الشرعية بأهمية النشء والشباب، وأن هذه الشريحة تعتبر من أهم شرائح المجتمع فكان من الضروري الاهتمام بها وتوعيتها وتنشئتها التنشئة الإسلامية الصحيحة.

وتهدف هذه الدورة في عامها الثالث والعشرين لحماية الشباب من التطرف وإلى جملة من الأمور من أهمها: غرس وتعزيز الوازع الديني في نفوس الشباب، وحماية هذه الشريحة من الضياع والانحراف خاصة في أوقات الفراغ، كذلك التحذير من الاعتقادات الباطلة والأفكار الهدامة، وتأصيل الأخلاق الإسلامية.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تنظم سنويا، ويدرس فيها نخبة من الشيوخ، كما يقام في نهايتها حفل لتوزيع الشهادات للمشاركين فيها، بالإضافة لتوزيع جوائز مالية على الطلبة المواظبين والمتميزين.