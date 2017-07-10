عادل الشنان

طالب الناشط في القضية الإسكانية مشعل الهاجري مجلس الوزراء بعدم تحميل المواطنين الذين حصلوا على تخصيص في مشروع خيطان الجنوبي أكثر من طاقتهم بالنسبة لقيمة او أسعار الأراضي وخاصة انها من المفترض ان تكون رمزية ليتمكن المواطن من استغلال المتبقي من قيمة القرض الإسكاني في بناء منزله كما ليس من العدالة تحميل المواطنين المقبلين على البناء أسعار مرتفعة بحجة تثمين الحكومة للأراضي في السابق.

وجعلهم يتحملون جزءا من أخطاء الحكومات السابقة في حل أزمة السكن لسنوات طويلة.

وقال الهاجري مهما كانت القيمة الرمزية لسعر الأرض يعتبر قليلا على خزينة الدولة وكثيرا جدا على المواطنين فالقيمة الحقيقية لمبلغ التثمين الذي كلف وزارة المالية (ادارة نزع الملكية) هو 421 مليون تقريبا وهنا نجد السبب الحقيقي للخسائر وأيضا التأخير بتسليم الأرض لصالح الرعاية السكنية منذ عام 2005 أي بواقع لأكثر من 12 عاما تقريبا ولو تم حساب تكلفة التأخير خلال هذه السنوات وصرف بدل الايجار فقط للمستفيدين 1447 لفاق الـ 3 ملايين دينار على خزينة الدولة، والمواطن أيضا يتحمل ضعف هذا المبلغ بكثير عبر دفع ايجارات طيلة الـ 20 عاما.