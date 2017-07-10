عادل الشنان

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من توقيع عقد مدير مشروع برامج عقود مدينة جنوب المطلاع السكنية، حيث تم ترسيته على إحدى الشركات المحلية العالمية رسميا وستباشر أعمالها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مسؤولي المؤسسة وإدارة الشركات المنفذة لأعمال المشروع ومن ثم مقارنة الأعمال السابقة والتي تم الانتهاء منها مع الجدول الزمني للتنفيذ لبيان نسب الانجاز الفعلية ومدى التزام الشركات بالمواد المنصوص عليها قانونا في العقود المبرمة من حيث مطابقة القياسات والمواصفات المشروطة في التنفيذ.

وأعلن المتحدث الرسمي للجنة اهالي جنوب المطلاع التطوعية ياسر الماجدي عن انتهاء المؤسسة من توقيع عقد مدير مشروع ادارة برامج عقود مدينة جنوب المطلاع السكنية مع إحدى الشركات المحلية العالمية المختصة بإدارة المشاريع الضخمة وبذلك يكون العقد القادم الخاص بالبنى التحتية والخدمات العامة للضواحي (1-2-3-4) والمتوقع ان يتم طرحه خلال الاسبوع الجاري.

وأشار الماجدي إلى ان عقد إنشاء وإنجاز وصيانة محطات توليد الكهرباء والمحولات الرئيسية والفرعية من اهم العقود التي ينتظرها أهالي جنوب المطلاع، بالإضافة الى عقد المحور الخدمي والذي سيتم طرحه قبل نهاية العام الحالي مشددا على ان اللجنة تعمل على متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع على مستوى كافة جهات الدولة ذات الصلة.

وبين الماجدي ان وجود مدير مشروع عالمي يتابع سير عمل الشركات المنفذة للمشروع سوف يعلن عن نسب العمل والانجاز الفعلية والتي حسب المعطيات ومتابعتنا للعمل نرى انها مطمئنة الا اننا نريد ان يتم الإعلان عنها رسميا من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.