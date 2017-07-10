استقبل مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ممثل بنك الائتمان لمشروع المبنى الرئيسي للبنك م. سامي الفودري والذي قدم هدية تذكارية للمكراد تقديرا لما قاموا به من جهود في إخماد حريق مبنى قيد الانشاء لبنك الائتمان في جنوب السرة.

وأكد انه منــــــذ تلك اللحظــــة وفريق البنك موجود ومتابع لهذه الحادثة الطارئــــة تمهيـــــدا للبـــــدء في المشروع واستكماله وفقا لاشتراطات الامن والسلامـــــة حسب الجدول الزمني.



واشاد المكراد باهتمام البنك وحرصه على توفيـــــر كل السبل والإمكانات لتفادي وقوع أي حريق مستقبلا.