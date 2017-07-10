محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي أن الهيئة بجميع إداراتها وأقسامها وكامل موظفيها وإدارييها ملتزمة بتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية الجديد والمتعلق بعدم استثناء أي أحد أو إعفائه من تطبيق البصمة والالتزام بالدوام الرسمي.

وقال الحساوي في تصريح لـ «الأنباء» إنه تم التعميم على جميع الإدارات والأقسام بإلغاء أي استثناء سابق من «البصمة»، ومن ثم عودة الموظفين المستثنيين بقرارات سابقة إلى الالتزام بالدوام الرسمي كاملا وكأن تلك القرارات لم تكن.

وذكر أن إدارة الهيئة تقف مع الموظفين وليست ضد أحد، وإن الملتزم في دوامه لن يضره قرار من هذا القبيل، لافتا إلى أننا كهيئة حكومية ملزمون بتطبيق قرارات الديوان، وهذا ما تم تطبيقه مع القرار الجديد.