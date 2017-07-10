أعلن المدير العام لهيئة شؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي عن قرب البدء في عدد من المشروعات بالتعاون مع منظمة «فاو» لتطوير قطاعات الزراعة والانتاج السمكي والغذائي بالكويت.

وقال الحساوي في لقاء مع «كونا» ان الهيئة اتفقت مع المنظمة الدولية على تنفيذ جميع المشروعات لتطوير القطاع الزراعي الوطني في كل المجالات الفرعية والمحيطة من حماية وتنمية الموارد الطبيعية والثروة النباتية والسمكية وادارتها بالشكل الأمثل لتعزيز دعائم الأمن الغذائي.



وأضاف أن حزمة من 12 مشروعا جرى تحديدها ودراستها واعدادها خلال الفترة الماضية مع خبراء «فاو» وأجهزتها المتخصصة في اطار ما تقدمه من دعم فني للكويت ضمن اتفاقية التعاون الشراكة الثنائية استعدادا لتنفيذها فور استكمال الهياكل التنفيذية المشتركة وفتح مكتب المنظمة للاتصال والشراكة المرتقب.



وأوضح الحساوي ان من بين هذه المشروعات المهمة هو موضوع تطوير الانتاج المحلي الوفير الذي تحققه أكثر من 4 آلاف مزرعة بخلق منافذ تجارية كي يجني المزارعون عوائد انتاجهم وذلك ببناء وربط شبكات التسويق والمواصلات والاتصالات الضرورية والأساسية لتطوير القطاع الانتاجي على أسس اقتصادية مستدامة.

ولفت الى تركيز الهيئة في هذا الصدد على خبرات وامكانات «فاو» واستشارتها لرفع جودة المنتجات الكويتية وقدرتها التنافسية بخاصة التمور والخضروات الموسمية اضافة الى الحليب الذي يشهد نموا مطردا في الانتاج ومواءمتها مع المعايير الجودة العالمية واحتياجات أسواق التصدير.

واكد ان الهيئة تحرص على مساعدة المزارعين لتسويق منتجاتهم بتوصيلها وتسويقها محليا وخارجيا من أجل استيعاب الزيادة المنتظرة في الانتاج وحماية استثمارتهم فضلا عن تعظيم الاستفادة من مزايا الزراعة المحلية التي تمتد لتسعة أشهر في السنة.