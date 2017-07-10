بهجت: حريصون على فتح نافذة أمام إبداع الفنانين المصريين وإبراز منتجهم الإبداعي

اسامة ابو السعود

افتتح السفير المصري بالكويت ياسر عاطف، معرض «توليفات الإناء الخزفي» للفنان د.إبراهيم سلام بمقر بالمكتب الثقافي المصري، بحضور نخبة من الفنانين التشكيلين وجمهور الفن والمتخصصين في المجال.

وقال الملحق الثقافي المصري د.نبيل بهجت إن المعرض يأتي في إطار اهتمام المكتب الثقافي للسفارة المصرية بالفن والفنانين وحرصها على فتح نافذة أمام إبداع الفنانين المصريين المقيمين بالكويت الشقيقة وإبراز منتجهم الإبداعي وعرضه على جمهور الفن التشكيلي من المهتمين.

وأضاف أن أعمال الفنانين التشكيلين تعكس الامتداد الحضاري للفن التشكيلي المصري ومدى تفاعله مع معطيات العصور المختلفة فالفن هو اللغة الراقية المتطورة التي يخاطب بها الفنان جمهور المتذوقين ويتواصل من خلاله معهم ويتفاعل مع بيئته المحيطة من خلال إبداعه.

ولفت بهجت إلى أن د. ابراهيم سلام تناول بمعرضه 52 قطعة فنية تنوعت بين أشكال الإناء الخزفي من البناء التشكيلي له من خامة الطين كخامة أساسية للتشكيل لتمر بمراحل التنفيذ البنائي ثم يتبعها الحريق ليعود الفنان بمعالجتها مرة ثانية من خلال تركيبات الجليز المعد مسبقا لإظهار بعض المعالجات الفنية كالبريق المعدني الذي يركز علية الفنان في معظم أعماله.

وأشار الى ان هذا البناء التشكيلي لم يتوقف على ذلك بل تابع الفنان استكمال بناء الشكل لدية بعمليات التوليف المختلفة مستخدما الجلود الحيوانية الطبيعية وبعض من الشرائح المعدنية وقطع من الحديد والأسلاك واختيار المناسب من الإكسسوار المساعد ليتجانس العمل الفني في كيان واحد مترابط يحمل صفة الابتكار كمشغولة فنية وليست قطعة خزفية منفردة وانما كيان متجانس بشكل فني.

ومن جانبه اشاد الفنان سامي محمد في تصريحات مماثلة بالمعرض وما يحتويه من قطع فنية ولفت الى ان المعرض يضم تجارب فنية ثرية بذل الفنان مجهود كبير في كل قطعة بها فجعل منها تكوين نادر يجمع عدة عناصر متجانسة ومتكاملة مضيفا ان البريق المعدني المسيطر على معظم القطع الفنية هو البطل بالمعرض.

وقال الفنان سامي محمد إن الفنان قدم أسلوبا جديدا متميزا وهو الربط بين خامات متعددة من حيث طرق التشكيل وربطها في كيان واحد يحمل خبرات متنوعة فجمع بين مفهوم الحرفة في الخزف وبين مهارة التشكيل على خامة الجلود فكل خامة تختلف عن الأخرى بطرق تشكيلها.

وفي ذات السياق قال الفنان الدكتور إبراهيم سلام إنه استحدث في معرضه فكرة إدخال الطينات الخزفية كمجال تشكيلي في الأشغال الفنية والربط بينها وبين المنهج التجريبي في استحداث التوليف بين الطينات الخزفية والجلود الطبيعية كمفهوم فني يطرحه المعرض.

واشار سلام الى ان المشغولة الفنية لديه تحمل تنوعا في مراحل التشكيل والبناء الشكلي للقطعة الخزفية بين التشكيل بالحبال والشريحة وتارة اخرى عن طريق الدولاب الخزفي لافتا الى ان مرورها بمراحل الحريق ليس هو المشكلة وانما عملية اختيار نوع الجليز الخاص بطريقة التلوين وصعوبة التشكيل اللوني للخروج بالبريق المعدني الذي يخدم فكرة التوليف حتى تتجانس المجموعات اللونية للجلود الطبيعية والشكل العام للقطعة بعد التنفيذ.