بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مع مدير عام الشؤون النووية وحظر الانتشار النووي بوزارة الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية هام ووك عددا من المواضيع المشتركة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها انه تم خلال الاجتماع تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
حضر اللقاء رئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري ومدير التخطيط الاستراتيجي العميد الركن محمد الكندري ومدير الاستخبارات العميد الركن فهد الطريجي وآمر قيادة الدفاع ضد اسلحة الدمار الشامل العميد الركن عامر العبدالله ومساعد آمر سلاح الدفاع الجوي العميد الركن جابر البطي.