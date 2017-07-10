رحب رئيس وفد الكويت وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية محمد الجبري بنتائج المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وما حققه الحضور الكويتي النشط لتطوير شراكتها مع المنظمة لصالح التنمية الوطنية والعالمية المستدامة.

وشدد الجبري بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر العام الأربعين للمنظمة تحت شعار «تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي» على خصوصية الظروف المعقدة التي يعقد في ظلها وشهدت توقفا في اتجاه تقليص مساحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي بسبب الصراعات وأزمات غذائية وإنسانية حادة لاسيما في المنطقة.

وقال الجبري ان «الحضور القوي لممثلي الدول الأعضاء الـ 194 بمشاركة أكثر من 100 رئيس حكومة ووزير بالإضافة الى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون ومئات المندوبين والبرلمانيين عكس مدى الادراك الدولي بحساسية الظروف والتحديات الكبرى المنوط بمنظمة (فاو) مواجهتها لتحقيق الأمن الغذائي العالمي عبر التنمية المستدامة».

وأضاف ان هذا الادراك تجسد في اقرار برنامج عمل المنظمة موازنتها لعامي 2018 و2019 بمبلغ مليار وخمسة ملايين دولار بإجماع الدول المشاركة من دون أي امتناع واشادتها بجهود (فاو) لتحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وكذلك النجاح المبشر لمؤتمر وزراء اقليم الشرق الأدني والبلاد العربية حول ندرة المياه بإسهام كويتي فعال.

كما اعتبر عملية التصويت التي جرى خلالها انتخاب الرئيس المستقل للمجلس التنفيذي للمنظمة التي تمت بيسر غير معتاد وأسفرت عن فوز مرشح باكستان خالد محبوب مؤشرا على روح التوافق والنأي عن الانقسام داخل المؤتمر.

وفي هذا الصدد رحب الجبري باستجابة المنظمة ومديرها العام لدعوة المؤتمر بتعزيز عملها في مجال التغير المناخي وتعهدها بتنفيذ أنظمة غذائية مستدامة وتعزيز الخدمات الايكولوجية والقدرة على الصمود ازاء التغير المناخي وتداعياته في اطار استراتيجية عالمية شاملة.

وأشار الى أن حرص الكويت على المشاركة المنتظمة في المؤتمر العام لمنظمة (فاو) يأتي انطلاقا من دور المؤتمر في تحديد التوجهات والسياسات الدولية في مجال الأغذية والزراعة الحيوي.

وقال الجبري إن مشاركة الكويت الفعالة في المؤتمر ولجانه الرئيسية تنبع من الرغبة والحرص على الاستفادة من دور المنظمة الدولية الأقدم والأكبر ومن خبراتها التقنية والعلمية والسياسية والتنظيمية الفريدة في مجالات التنمية الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدعم برامج ومشروعات الكويت الطموحة لتحقيق الأمن الغذائي وتنفيذ أجندية التنمية المستدامة.

وعلى هذا الصعيد أشار الوزير الى أهمية اجتماعه مع مدير عام (فاو) جوزيه غراتسيانو داسيلفا بمشاركة سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد ورئيس الهيئة العامة للزراعة فيصل الحساوي والمندوب الدائم يوسف جحيل والمدير العام المساعد للاقليم عبد السلام ولد أحمد.