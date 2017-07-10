آلاء خليفة

أعلنت مديرة ادارة المراقبة الفنية ورئيسة الحملة الوطنية للترشيد في القطاعين الحكومي والخاص م. إقبال الطيار عن انضمام مبنى «إيكويت الذكي» لبرنامج ترشيد وحصوله على شهادة «ليدز»، لافتة إلى أن المبنى يعد واحدا من المباني الحديثة التي تطبق كود الطاقة.



وقالت الطيار في تصريح صحافي إن دخول المبنى تحت مظلة الترشيد يعني أن الوزارة سوف تتابع أحماله الكهربائية أولا بأول كأحد المباني المهمة التي تم الانتهاء منها ضمن العديد من المباني التابعة لـ «ايكويت» حديثا.

وفي سياق آخر، لفتت الطيار إلى أن الحملة الوطنية للترشيد سوف تبدأ باكورة نشاطها مع الإدارة العامة للدفاع المدني خلال هذا الاسبوع في سوق شرق لتوعية المواطنين والمقيمين بإجراءات الأمن والسلامة التي تمنع الحرائق والأخطار الناجمة عن الاستغلال السيئ للأدوات الكهربائية في المباني، وذلك من خلال توزيع البورشورات والمحاضرات الخاصة بهذا الهدف، مشيرة الى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين الإدارة العامة للدفاع المدني في العديد من الأوجه منذ العام 2006 إلا أن الجديد يتمثل في مجال التوعية بأهمية اتباع التعليمات والإرشادات التي تحمى من أخطار الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف.

وذكرت الطيار أنه تم عقد اجتماع تنسيقي الخميس الفائت مع فريق المتطوعين بالإدارة للتنسيق ووضع خطط العمل والتعاون خلال الخطة التي سننفذها بالتعاون معهم.