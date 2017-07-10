فرج ناصر

أشادت جمعية المهندسين بتعاون وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع وحرصه على إنصاف مهندسي الوزارة وصرف البدلات المستحقة لهم.

جاء ذلك خلال استقبال المطوع لرئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل وعدد من أعضاء مجلس الادارة، حيث تناول اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتم التطرق خلال اللقاء الى تحريك صرف بدلات الخطر والعدوى والضوضاء والتلوث التي تمت موافقة الصحة المهنية عليها، وهي بانتظار الاعتماد من ديوان الخدمة المدنية، كما سيتم صرف بدل النوبة بالإضافة الى التعجيل بقرارات المسميات الوظيفية للمهندسين الذين يستحقون ذلك، كما تناول اللقاء حرص الوزارة على اعتماد المهندسين الوافدين العاملين في مشاريعها وخاصة المشاريع الكبرى التي تنفذها شركات أجنبية بهدف حماية المهنة الهندسية من أدعيائها وحفاظا على الأوراح والأموال العامة والخاصة، هذا بالاضافة الى الاستفادة من المنح التي تقدمها هذه الشركات لأعضاء جمعية المهندسين.

واتفق خلال اللقاء على الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها جمعية المهندسين لكل الوزارات والجهات الحكومية، وخصوصا البرامج التدريبية التي تتم بالتعاون مع جهات معتمدة عالميا مثل الـ G4 وSMA.

كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من مجلس التصنيف الهندسي المعتمد في مجال منح شهادات «المهندس المحترف» و«المهندس الاستشاري» وكذلك تقييم الخبرات الهندسية في اطار دور الجمعية بتعزيز مزاولة المهنة الهندسية.