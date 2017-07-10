ماضي الهاجري

تستعد شركة الدرة التي تم إنشاؤها مؤخرا لاستقدام العمالة المنزلية نهاية الشهر الجاري لافتتاح أفرعها الـ 6 في مختلف المحافظات وكذلك إطلاق موقعها الإلكتروني الذي عن طريقه سيتم تقديم طلبات المواطنين لعمالتهم المنزلية من البلدان التي ستكون متاحة على الموقع.

وقال مصدر في الشركة إن الموقع الإلكتروني سيكون شاملا بحيث يستطيع المواطن اختيار العامل المنزلي ويطلع على سيرته وصورته ويتعرف على حقوقه والتزاماته تجاه هذا العامل.

وأوضح المصدر أن رسوم الاستقدام التي ستعلن عنها الشركة ستكون مناسبة وأقل من التكاليف الحالية، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك مكاتب خارجية للشركة في الوقت الحالي وستكتفي بالتعامل مع الوسيط لتوفير العمالة.