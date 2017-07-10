أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية حصولها على موافقة إدارة أمن النقل الأميركية (تي اس ايه) من أجل السماح لمسافريها على متن رحلاتها المغادرة من مطار الكويت الدولي إلى الولايات المتحدة الأميركية بحمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية.

وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية سامي الرشيد في بيان صحافي، إن «الكويتية» حصلت على هذه الموافقة بعد أن قام مسؤولون أميركيون بمراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة على رحلات الشركة، مؤكدا حرص الشركة على وضع إجراءات الأمن والسلامة وتطبيق القوانين الدولية الخاصة بها على رأس أولوياتها.

وأضاف انه يمكن بعد هذا الإعلان لجميع المسافرين على متن طائرات «الكويتية» من مطار الكويت الدولي إلى مطار نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية حمل أجهزتهم الإلكترونية الشخصية.

وأوضح ان المسافرين يمكنهم حمل جميع أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية معهم على متن الطائرة ليتمكنوا من الاستمرار في استخدام هذه الأجهزة بغرض العمل أو الترفيه أثناء الرحلة.

وذكر أن الإجراءات الأمنية المتبعة في مطار الكويت الدولي والمطبقة كذلك على رحلات «الكويتية» تتطابق مع كل المعايير والمقاييس الأمنية ومتطلبات السلامة مما يمكن الشركة من الاستمرار في تقديم جميع خدماتها لكل المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية وشبكة وجهاتها الدولية على الوجه الأكمل.