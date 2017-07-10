أعلنت مجموعة (ايكويت) المختصة بإنتاج البتروكيماويات اليوم الاثنين، الإيقاف المؤقت لمصنع (الإيثيلين 2) في الكويت وذلك نتيجة لخلل فني.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد حسين، في تصريح صحافي، إن الشركة تقوم حاليا بالتدقيق في التفاصيل كافة، مشيرا الى أنه حسب التقييم المبدئي سيتم استئناف عمليات التشغيل بشكل كامل خلال أسبوعين.

وأضاف حسين أن الأولويات تنصب حاليا على ضمان سلامة الجميع وإعادة التشغيل في أقرب وقت ممكن، مبينا أن مصنع (الإيثيلين 2) في الكويت الذي تعود ملكيته إلى الشركة الكويتية للأوليفينات ضمن مجموعة (ايكويت) يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 850 ألف طن متري سنويا.

وأوضح أنه نتيجة هذا الإيقاف ستأثر كذلك على العمليات الإنتاجية في وحدات أخرى في مثل مصنعي (الإيثيلين جلايكول) و(البولي إيثيلين).

وتعد مجموعة (ايكويت) من الجهات العالمية في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للايثيلين جلايكول على مستوى العالم وتمتلك المجموعة مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 5 ملايين طن سنويا من الإيثيلين والإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين وتيريفثالات البولي إيثيلين.

ويتم تسويق هذه المنتجات في آسيا والقارتين الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كما تضم المجموعة كلا من شركة ايكويت للبتروكيماويات وشركاتها التابعة والشركة الكويتية للأوليفينات.

وتتضمن الجهات المساهمة في المجموعة شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو للكيماويات وشركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.