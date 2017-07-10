قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، إنه يجب توسعة اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا ليشمل كافة أنحاء البلاد.

كانت الولايات المتحدة وروسيا والأردن أعلنت عن "اتفاق لعدم التصعيد" في جنوب غرب سوريا يوم الجمعة بعد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورج.

وقال قاسمي لوكالة تسنيم للأنباء "يمكن أن يكون اتفاق (وقف إطلاق النار) مثمرا إذا تمت توسعته ليشمل كافة أنحاء سوريا ويضم كل المنطقة التي ناقشناها في محادثات آستانة لعدم تصعيد التوتر.

ودخل وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا حيز التنفيذ أمس الأحد.