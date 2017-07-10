قال الأمين العام لمجلس الأمة، علام الكندري، اليوم إن الأمانة العامة للمجلس تطبق البصمة في نظام الحضور والانصراف منذ 10 سنوات أي منذ عام ٢٠٠٧ على جميع القياديين والموظفين بدءا من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين وحتى بقية الموظفين بمستوياتهم الوظيفية كافة.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي، أن الأمانة العامة للمجلس اعتمدت شعار (مثال يحتذى به) لرؤيتها التي تسعى من خلالها إلى أن تكون القدوة التي يحتذى بها سواء على المستوى الداخلي في الأمانة أو على مستوى مؤسسات الدولة المختلفة وهو ما جعلها لا تستثني قيادييها من البصمة ليكونوا مثالا لبقية الموظفين.

وأكد أن تطبيق نظام البصمة جاء نتيجة لرؤية واضحة تضمن الالتزام بالعمل، وتساهم في رفع إنتاجية الموظفين وحفظ حقوقهم، مشيرا إلى أن الأمانة لا تتبع ديوان الخدمة المدنية ولها نظمها ولوائحها الخاصة.

وأوضح الكندري أن تطبيق نظام البصمة بالأمانة العامة منذ 2007 وحتى الآن انعكس إيجابًا على أداء المؤسسة وأدى إلى تحقيق العدل والمساواة بين جميع العاملين فيها وخلق روح التنافس في أداء العمل.