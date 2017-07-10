بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، برقيات إلى العدائين عبدالعزيز المنديل وإبراهيم الرميض و يعقوب اليوحه هنأهم فيها بحصولهم على ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في البطولة الآسيوية لألعاب القوى ال٢١ المقامة في الهند .

وقال الغانم في برقياته إن الإنجاز الذي حققه المنديل واليوحة بالفوز بذهبية وفضية سباق 110 حواجز وفوز الرميض بذهبية 800 متر يمثل تجسيدا جديدا لقدرة الشباب الكويتي على تحقيق النجاحات المتتالية برغم الظروف الرياضية الصعبة، متمنيا لرياضيي الكويت مزيدا من التقدم والنجاح في المحافل القارية والدولية .