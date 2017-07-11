عقد محافظ حولي الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف اجتماع عمل موسعا مع وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم والوكلاء المساعدين في الوزارة م.أحمد الحصان وم.غالب شلاش وعبدالله الصباح وعدد من مهندسي القطاعات، بينما حضر من وزارة الداخلية مدير إدارة المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع ومساعد مدير أمن حولي العقيد علي المري وعدد من مهندسي القطاعات، كما حضره من البلدية مدير فرع حولي م.فلاح الشمري ومدير إدارة التنظيم م.حمود المطيري.

وتناول الاجتماع خطة العمل لتطوير عدد من المناطق في محافظة حولي والمدة الزمنية المحددة للانتهاء من كل مشروع وتقديم عدد من المقترحات العامة للبدء في التنفيذ، فضلا عن أهم الأمور التي تخص المحافظة من مشاريع وتطوير للبنية التحتية، وسبل تلافي المشاكل التي تعاني منها المحافظة، وتطرق المجتمعون إلى عدد من الأفكار التطويرية والمشاريع الحيوية في المحافظة، الذي عقبه عرض مرئي للمشاريع الإنشائية ومشاريع الطرق ومشاريع البنى التحتية في نطاق المحافظة.

راحة المواطنين والمقيمين

وخلال الاجتماع أكد محافظ حولي الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف أهمية المشاريع التطويرية بالمحافظة، وإكمال مشاريع الشبكات الخدمية، مشيدا باهتمام وتركيز الدولة على المشروعات التطويرية لراحة المواطنين والمقيمين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المحافظة تسعى بالتنسيق مع الجهات المنوطة لتوفير أرقى خدمات البنية التحتية، والإسهام في دعم التنمية الشاملة للبلاد.

وكشف المحافظ عن أن الاجتماع تطرق إلى عمليات الصيانة لعدد من المشاريع، ودراسة إقامة الجسور في شارع الخليج العربي، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمعاهد الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، داعيا إلى توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للبدء بتنفيذ هذه المشاريع الحيوية، مبديا استعداده لتسخير كل الجهود والإمكانيات حتى الانتهاء من المشروع بأسرع وقت، مشددا على ضرورة تقليص الدورة المستندية لإنجاز المشاريع.

وعبر الشيخ أحمد النواف عن سعادته بالتعاون والتنسيق المستمر بين مسؤولي محافظة والوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية في هذا الصدد، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة للتواصل بين مختلف الأجهزة لتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من خدمات وفق الإمكانيات المتاحة والعمل على تسخير متطلبات المشاريع التطويرية.

وشكر النواف كلا من وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم وجميع العاملين فيها على جهودهم المبذولة في تذليل العقبات، والتعاون المثمر مع جميع قطاعات الدولة بشكل عام ومحافظة حولي بشكل خاص لتنفيذ المشروعات التي من شأنها تيسير الأمور على المواطنين وتحقيق متطلباتهم.

مراجعة دورية

بدورها، أكدت وكيلة الأشغال م.عواطف الغنيم ان محافظة حولي من أهم المحافظات التي تسعى الوزارة لاستحداث مشاريع عديدة فيها سواء للطرقات او المباني او تطوير المناطق، لافتة الى انه من خلال الاجتماعات الدورية بين وزارات الدولة تكون هناك مراجعات لتلك المشاريع ونسبة إنجازها.

وأضافت أن هذا الاجتماع سيشمل جميع محافظات الكويت، لبيان المشروعات التي تنفذها الوزارة لخدمة المواطن، وتسهيل حركة المرور في جميع طرق الكويت.

تخفيف الازدحام

من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع انه تم تركيب ما يقارب 40 كاميرا رصد للسرعة في الطرقات من اصل 60 وسيتم العمل على تركيب البقية خلال وقت قريب لاكتمال المشروع الذي هو الآن تحت التجربة.وأوضح أن الكاميرات الجديدة متطورة جدا ويمكن لنا برمجتها على أي نوع من المخالفات، موضحا انه في حال أضفنا أي مخالفات ترصدها كاميرات السرعة بخلاف مهمتها الرئيسية برصد السرعة سيكون هناك مؤتمر صحافي عن طريق إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية للتنويه لمرتادي الطريق.

وبين أن الازدحام المروري في محافظة حولي كثيرة نوعا ما ونسعى مع الجهات المسؤولة للتخفيف منها من خلال المشاريع للطرق والشوارع في جميع مناطق المحافظة، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقد ما بين الجهات ذات الصلة.

عرض مرئي

من جهته، أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق م.أحمد الحصان خلال عرض مرئي لعدد من المشاريع الجارية والمطروحة والمستقبلية في محافظة حولي، أن قطاع هندسة الطرق حقق سيلا من الإنجازات المختلفة والمتنوعة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن أهم المشاريع الحالية في محافظة حولي يتمثل في مشروع تطوير شارع الخليج العربي (دوار البدع)، حيث يهدف المشروع إلى تخفيف الاختناق المروري على دوار البدع وذلك لتحسين مستوى الخدمة عن طريق إقامة جسر بطول 670 مترا تقريبا يربط شارعي التعاون والبلاجات.

وأضاف: من المشاريع الحالية أيضا تطوير عدد من الطرق بجنوب السرة في محيط مستشفى جابر وقطاعات من الدائري السادس والملك فهد، بهدف تسهيل حركات المرور وتقليل الحوادث ورفع مستوى الأمان، لافتا إلى أن عملية التطوير تشمل تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسية بمنطقة جنوب السرة، إقامة جسر يربط بين طريق الدائري السادس بمستشفى الشيخ جابر، مع إقامة ثمانية جسور علوية، وستة جسور على مستوى الأرض.



وعن المشاريع المستقبلية بمحافظة حولي، كشف الحصان عن تطوير عدد من الطرق بجنوب السرة لقطاعات من شارع دمشق وطريق الملك فيصل، بالإضافة إلى تطوير قطاعات من الدائري الخامس وطريق الملك فهد.

وأشار الحصان إلى أن جميع المشاريع المستقبلية التي سيتم البدء فيها في الأعوام 2019/2022 تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى كفاءة الطرق وتقليل الاختناقات والزحام المروري منها على سبيل المثال وليس الحصر مشاريع تطوير الطريق الدائري الرابع (المجموعات الأولى والثانية والثالثة)، وكذلك تطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) (المجموعات الأولى والثانية والثالثة)، بالإضافة إلى تطوير الطريق الدائري الثاني، وتطوير الطريق الدائري الثالث، وكذلك تطوير طريق شارع دمشق.

مشاريع حولي

بدوره، قدم مدير إدارة محافظة حولي للطرق والشبكات م.مهند الخياط عددا من المشروعات الجاري العمل بها في محافظة حولي والتي تضمنت صيانة عامة للطرق والساحات، وأعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق، وصيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي ـ السلام، وكذلك صيانة وإنشاء شبكة المجاري الصحية.

وبين الخياط أن أعمال الصيانة المذكورة تشمل صيانة الأسفلت، شبكة الأمطار، وإضافة الجاليهات وخطوطها، واستبدال حجر الرصيف، وكذلك أعمال الخرسانة والبلاط.

52 مشروعاً إنشائياً

من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة المشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال م.غالب شلاش إن قطاع شؤون المشاريع هو الجهة المختصة بتنفيذ متطلبات الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات خلال إعداد التصاميم المعمارية والإنشائية والخدماتية والتكميلية لمشاريع المباني العامة وتنفيذها والإشراف عليها، موضحا أن إجمالي عدد المشاريع الإنشائية بمحافظة حولي 52 مشروعا.

ولفت إلى أن من المشاريع التي هي بقيد التنفيذ تتمثل في مبنى جهاز الأمن الوطني بمنطقة غرب مشرف، المقر الرئيسي لديوان عام وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة الزهراء، مستشفى جابر الأحمد، مبنى مجمع محاكم حولي بمنطقة حولي، مبنى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وجهاز الـ BOT.

أما ما يتعلق بالمشاريع قيد الطرح والترسية فذكر أنها تتمثل في معهدي الدراسات الموسيقية والفنون المسرحية بمنطقة غرب مشرف، ومبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمنطقة جنوب السرة، مشيرا إلى عدد من المشاريع التي هي بقيد التصميم ومنها مجمع مدارس التربية الخاصة، وكذلك مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات، ومشروع توسعة المقر الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية، ومبنى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها.