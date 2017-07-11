استمرارا للقاءاته المباشرة مع أهل الميدان في وزارة العدل وتأكيدا على ضرورة الاستماع لمطالب الموظفين ورؤاهم لتطوير العمل، التقى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بمراقبي ورؤساء أقسام الإعلان في المحاكم وذلك على مسرح معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل بالتكليف زكريا الأنصاري ومستشار الوزير فيصل الغريب، بالإضافة إلى مدير إدارة مكتب الوزير عيسى البشر ومراقبي ورؤساء أقسام الإعلان.



ووعد العزب خلال اللقاء الذي اتسم باتساع هامش المصارحة بتخصيص دورات تدريبية للمعينين الجدد في الوزارة لتأهيلهم للعمل في الإدارات والأقسام المرشحين لها قبل التحاقهم بالعمل، مشيرا إلى أنه سيعكف على الدراسة القانونية لإمكانية تعديل مسمى «مندوب الإعلان» إلى مسمى آخر خصوصا بعد إشارة بعض مندوبي الإعلان للنظرة السلبية لهذا المسمى.



وشدد على ضرورة استحداث آلية قانونية جديدة للاسترشاد وتدقيق عناوين المعلنين بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما يمكن مندوبي الإعلان من تنفيذ مهامهم ويحول دون حيل وتلاعب البعض، مطالبا بالتوسع في اعتماد التكنولوجيا الحديثة في أقسام الإعلان بما يضمن إنجاز العمل ويحافظ على خصوصية وسرية معلومات المتقاضين بعيدا عن أي انتهاك أو تشهير، لافتا الى انه سيدرس إمكانية تفويض المراقبين ورؤساء الأقسام في الصلاحية الممنوحة للوزير شريطة الحرص على إنجاز العمل بعيدا عن أي تراخ أو إهمال، مشددا على ضرورة منح البدلات المادية ومكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين من الموظفين.



ووعد بإنصاف المجتهدين من موظفي سكرتارية التحقيق عبر منحهم المزايا التي تعينهم على أداء مهام وظائفهم، كاشفا عن تعيينات جديدة من خبراء العدل سيتم الإعلان عنها قريبا.



وأوضح العزب أن هذه التعيينات والتي بدأت بـ 550 خبيرا في الوزارة جاءت للقضاء على المعاناة التي يتكبدها المراجعون بتأخر حصولهم على تقارير الخبراء لمدد طويلة، مجددا تأكيده على ضرورة التزام مسؤولي الوزارة بقرار وزير العدل بشأن الوظائف الإشرافية وإنهاء عملية التعيين على بند التكليف وذلك باعتماد أسس الأقدم في الإدارة ثم الأقدم في القطاع ثم الأقدم في الوزارة لإقرار حقوق الموظفين.



وأكد أنه لن يتردد في إحالة المخالفين للتحقيق عند ثبوت أي مخالفة في هذا الشأن، موضحا أن التفاوت في الوظائف والمناصب في الوزارة لا يعني التباين والاختلاف بين المسؤولين وإنما يعني التكامل لإدراك النجاح والإنجازات، قائلا: من دونكم لن أنجح كوزير، بل إن حضوري بينكم ليس من قبيل «الشو الإعلامي» وإنما تقدير لدوركم البناء وثباتكم في مواجهة النقد اللاذع الذي ينالكم من قبل البعض.



وبين العزب أن نهجه الجديد في العمل داخل الوزارة يعتمد أسس الإنتاجية والإنجاز ويتبنى فكر اللامركزية في العمل التنفيذي بعيدا عن أي رؤى قاصرة تتمسك بصلاحيات زائفة أو تنظر لمصالح ضيقة، داعيا إلى الاقتداء بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الحرص على العمل.

نقل مركز خدمة المواطن بالرميثية قريباًأسامة ابو السعود

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب عن نقل مركز خدمة المواطن بمنطقة الرميثية والتابع لوزارة العدل خلال الشهر الجاري.



وكشف العزب انه تم اتخاذ القرار منذ شهر تقريبا بعد ورود شكاوى المواطنين من سوء حالة المبنى حيث أصدر قرارا بإزالة المبنى والذي بني قبل ١٥ عاما ويخدم آلاف المواطنين في منطقة الرميثية والمناطق الأخرى فيما يخص خدمات وزارة العدل.



ولقيت استجابة العزب اشادة كبيرة من أهالي المنطقة ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.