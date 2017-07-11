عادل الشنان

طالب رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لممارسات المقاولين وسائقي «النسافات» الذين من المفترض ان يقوموا بتنظيف القسائم من الانقاض المحيطة بها بمقابل مادي من كل قسيمة جديدة على ان يتم رميها في المكان المخصص للنفايات لكنهم يرمون الانقاض ليلا على الطرقات الرئيسية الجديد في المدينة، لتوفير تكاليف الديزل دون المحافظة على نظافة المدنية او الاكتراث بالبيئة.

وذكر العصيمي ان ذلك ينتج العديد من المخاطر والأمراض، مطالبا بتطبيق وتغليظ العقوبات على هؤلاء حفاظا على سلامة الجميع.