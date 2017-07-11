تحت رعاية وبحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تقيم محافظة الأحمدي، حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية الثانية لحفظ وتجويد القرآن الكريم، التي نظمتها المحافظة ممثلة بإدارة العلاقات الحكومية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة مساجد محافظة الأحمدي، وذلك في العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء بحضور وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون المساجد د.وليد الشعيب، وعدد من مسؤولي المحافظة وقطاع المساجد، وذلك في الخيمة التابعة لشركة نفط الكويت الكائنة مقابل مركز الاتحاد بمدينة الأحمدي.

وبهذه المناسبة أكد مدير إدارة العلاقات الحكومية حامد الإبراهيم، حرص محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، على الاستمرار في رعاية وحضور تكريم الفائزين في المسابقة، التي تنظمها المحافظة للعام الثالث على التوالي تحت شعار «الاحمدي غير في شهر الخير»، لافتا الى ان المسابقة شهدت هذا العام ولأول مرة مشاركة كوكبة من بنات المحافظة كما شهدت إقبالا ملحوظا حيث تقدم للمشاركة فيها نحو 500 متسابق ومتسابقة في فئاتها الثلاث، «الأطفال، الناشئة، والشباب»، استطاع 45 منهم تحقيق الفوز بالمراكز الأولى في الفئات المختلفة للمسابقة، لافتا إلى أن التكريم سيشمل الجهات الداعمة وهي شركة نفط الكويت وبيت الزكاة الكويتي وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات، والرعاة الإعلاميون وهم جريدة «الأنباء» وجريدة السياسة وجريدة النهار وجريدة الجريدة وجريدة الكويتية علاوة على الفائزين والفائزات فيها.