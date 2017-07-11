بشرى شعبان

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضرورة تقديم الجمعيات الخيرية تقريرا مفصلا عن قيمة التبرعات التي تم جمعها في شهر رمضان الماضي قبل انتهاء المدة الممنوحة التي ستنتهي في الـ17 من الشهر الجاري.

وقـــالــــت مــــديـــر إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة منيرة الكندري في تصريح نقله بيان للوزارة انه تمت مخاطبة الجمعيات الخيرية في الثاني من يوليو الجاري لتزويدها بكشوفات تفصيلية بشأن التبرعات التي جمـعت في رمضان وفقا للائحة التنظيمية للعمل الخيري في مدة لا تتجاوز الـ17 من الشهر الجاري.

وأضافت الكندري ان هناك عددا من الجمعيات قدمت للشؤون كشوفاتها، مشددة على ان الوزارة ستتعامل بحزم عبر تطبيق اللائحة على أي جهة تتخلف عن تقديم الكشوفات بعد انتهاء المهلة الممنوحة.

ونفت ما تردد بشأن تخلف بعض الجمعيات عن تقديم التقرير للشؤون، مؤكدة ان وزارة الشؤون تقف على مسافة واحدة من كل الجمعيات الخيرية ولا تتوانى في تطبيق القانون واللائحة حال استدعى الامر ذلك.

وأشادت الكندري بالتزام الجمعيات الخيرية الكويتية والقائمين عليها بالقوانين واللوائح ودورهم في رفع اسم الكويت من خلال الاعمال الخيرية التي ينفذونها في أنحاء العالم كافة.