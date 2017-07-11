العنزي لـ «الأنباء»: مستمرون في ضرباتنا على المقاهي لحين التزام أصحابها



كريم طارق

واصلت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء ضرباتها المكثفة والمستمرة على المقاهي في مختلف مناطق الكويت، حيث شهدت المقاهي بمنطقة أسواق القرين حملة جديدة، بهدف التأكد من مدى التزامها بقانون العمل وبلوائح البلدية والضوابط المحددة بشأن المحلات والعمالة المتواجدة بها، بالإضافة إلى الكشف عن التراخيص الصحية والإعلانات والشهادات الصحية والتأكد من تنفيذ الاشتراطات الفنية فيما يخص الكبائن.

وكشفت اللجنة في تصريح لـ «الأنباء» أن الحملة السريعة والمباغتة التي شهدتها أسواق القرين مساء أمس الأول أسفرت عن ضبط 10 من العمالة المخالفة لقانون الإقامة وتحويلهم إلى مباحث شؤون الإقامات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، فضلا عن تحرير جملة من إنذارات تلافي المخالفة والمحاضر على التراخيص التجارية والصحية.

وعلى هامش الحملة، أكد ممثل بلدية الكويت ورئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي لـ «الأنباء» على استمرار اللجنة في ضرباتها المتلاحقة على أصحاب المقاهي في مختلف مناطق الكويت، وذلك بهدف التأكيد من مدى التزامهم بالقانون واللوائح المعمول بها في بلدية الكويت والاشتراطات الصحية والفنية التي تفرضها جهات الدولة على ذلك النشاط، لافتا إلى أن حملة أسواق القرين شهدت ضبط 10 مخالفين لقانون العمل من بينهم 6 عمال خالفوا قانون العمل بعملهم بغير مراكز العمل المحددة لهم و4 آخرين ممن يحملون إقامة مادة 20 (عمالة منزلية).