العقود الحكومية والمشاريع الصغيرة وفق ضوابط خاصة لكل قطاع





بشرى شعبان

كشف المدير العام للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى عن إعادة تنظيم آلية العمل في استقدام العمالة من الخارج واصدار تصاريح العمل بآلية محددة وفق القرار الوزاري 647/2017 بشأن اصدار تصاريح العمل بناء على تصنيف الانشطة في 3 فئات والتي يحق لاصحاب الاعمال التقدم بطلبات اصدار تصاريح العمل عبر البوابة الالكترونية او ادارات العمل.



وبين في تصريح لـ «الأنباء» ان الفئة الاولى وتشمل القطاعات المستثناة من النسب المحددة سابقا وتضم 21 نشاطا وهي



:1 ـ الشركات المملوكة بالكامل للحكومة او التي تساهم فيها بما لا يقل عن عن 25%.



2 ـ المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة.



3 ـ المختبرات والصيدليات الطبية والرعاية المنزلية (مهن فنية متخصصة).



4 - البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق.



5 - الجامعات والكليات الاهلية.



6 ـ المدارس الخاصة ومعاهد التدريب الاهلية (الهيئة التدريسية).



7 - دور الحضانة (مهن فنية).



8 - الاندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.



9 - المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.



10 - شركات الطران المحلية والاجنبية ووكلاء الخطوط الجوية والبحرية.



11 - المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية والمالية (مهن فنية متخصصة).



12 - مكاتب المحطات الاعلامية الداخلية والخارجية.



13 ـ الزراعة والصيد والرعي.



14 ـ دور الصحافة والقنوات التلفزيونية والاذاعية والصحف والمجلات الورقية والالكترونية غير الاعلانية.



15 - وكلاء السيارات المعتمدون.



16 ـ البصريات (مهن فنية متخصصة).



17 - شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.



18 - تدريب الطيران شراعي وتدريب قفز حر (مهن فنية).



19- المستثمر الاجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.



20 - اليخوت وقوارب النزهة التي لا تقل عن طول 60 قدما.



21 ـ قوائم المتميزين وفقا للائحة تصنيف الشركات بالقطاعين الاهلي والنفطي وفق القرار الاداري 1023 لسنة 2016.



واشار الموسى الى ان الفئة الثانية هي التي يحق لاصحاب الاعمال الحصول على تصاريح عمل لاستقدام من الخارج بنسبة 25% من اجمالي العمالة المقدرة على الترخيص وتشمل 13 نشاطا هي:



1 ـ الشركات المدرجة بالبورصة.



2 ـ شركات ايجار واستئجار وبيع وتملك الطائرات.



3 ـ الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتي «أ» و«ب» كمقاول وليس كمورّد.



4 - الجهات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الاولى والثانية والثالثة.



5 - الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة.



6 ـ الوكلاء المعتمدون للماركات على ان تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة.



7 - المؤسسات والشركات المختصة في مجال الاطفاء على ان تكون مصنفة من الادارة العامة للاطفاء.



8 ـ مكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني.



9 ـ الاندية والمعاهد الصحية (مهن فنية متخصصة).



10 ـ دور السينما والمدن الترفيهية.



11 ـ الاسواق المركزية التي لا تقل مساحاتها عن 1000م2.



12 - الحرف الصناعية التي يصدر بشأنها تراخيص من هيئة الصناعة.



١٣ - الشركات التي تقوم باستيراد الاجهزة الطبية.



وبالنسبة للفئة الثالثة والتي لا تندرج تحت الفئة الاولى والثانية ولا تزيد نسبتها عن الـ 25% بما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل عن 4 فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل.



وعن العقود الحكومية، بين الموسى انها وفق الضوابط الخاصة للعقود الحكومية وايضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القرار الوزاري الخاص بضوابط عمل اصحاب المشاريع الحكومية.



واكد ان هذا القرار يأتي ضمن توجهات الحكومة لتنظيم سوق العمل بما يتناسب مع احتياجات السوق ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.

نقل تبعية «الهيكلة»إلى «هيئة العمل»

صدر قرار أمس بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وجاء في القرار:

مادة أولى: تنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من ديوان الخدمة المدنية الى الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.