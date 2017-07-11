دعت وزارة الخدمات مشتركي الخدمات الهاتفية الى سداد المترتب عليهم من مستحقات مالية تفاديا لنظام القطع الآلي المبرمج الذي سينفذ في شهر يوليو الحالي في حق المتخلفين عن السداد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي انه تم إرسال رسالة تحذيرية أولى امس الأول ستعقبها رسالة تحذيرية ثانية يتم بثها الى الأرقام الهاتفية ذات العلاقة وذلك يوم الاحد المقبل.

وأضافت انها ستقوم عقب بث الرسالة التحذيرية الثانية بوقف الخدمة عن الهواتف التي تخلف أصحابها عن السداد يوم الاحد 23 الجاري.

وذكرت ان السقف المالي الذي يقوم بناء عليه الحاسب الآلي بادراج الرقم الهاتفي ضمن قائمة القطع المبرمج هو 50 دينارا (نحو 163 دولارا أميركيا) للهواتف المنزلية و100 دينار (نحو 327 دولارا) للهواتف التجارية.

وأوضحت الوزارة ان قطع الخدمة آليا سيشمل ارقام الهواتف التي تم الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة مسبقا وتأخر اصحابها في تسديد القسط الشهري المستحق اضافة الى أرقام المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية مدة ستة اشهر واكثر لفئتي (منازل وتجاري) لغير الكويتيين وفئة (تجاري) للكويتيين.

ودعت الوزارة المشتركين إلى الالتزام بتسديد المبالغ المالية المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة الهاتفية تفاديا للادراج ضمن برنامج القطع الآلي، معربة عن تقديرها للمشتركين الذين أبدوا تعاونهم معها في الأشهر الماضية.