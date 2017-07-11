كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل النوبة (ب) التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ الحملات الميدانية على الجمعيات والمحلات للتأكد من مدى التزام أصحابها بلوائح البلدية ، مشيرة إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 32 مخالفة.

ومن جانبه أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة، المهندس عبدالله جابر، أن مفتشي النوبة (ب) قاموا بتحرير 32 مخالفة، اشتملت على 6 مخالفات أغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية ، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة و26 مخالفة اعلانات تمثلت في عدم تجديد الترخيص ، عدم وضع الترخيص في مكان بارز، مؤكداً على أن المفتشين قاموا بإزالة أحد التعديات على أملاك الدولة من قبل أحد الجمعيات التعاونية بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بناء على شكوى بمواقع التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن ساحة بجوار محول الكهرباء كنت تستغلها لفرز المواد الغذائية التالفة.

وأشار م. جابر أن المفتشين قاموا بتوجيه انذار لعقار بمنطقة بنيد القار لمخالفته أنظمة البناء باستحداث غرف "كيربي" بحوش العقار واستغلاله لسكن عمال، مشيراً إلى أنه تم الكشف على مطعم بمنطقة العديلية بناء على تعليمات صادرة من مدير الفرع وتم ضبط مواد غذائية تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتلافها على الفور .

وناشد جابر أصحاب المخازن والمحلات والمطاعم بالتقيد بلوائح وانظمة البلدية حتى لا يقعوا تحت المسائلة القانونية ، مشيرا إلى أن الحملات ستكون مستمرة لرصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر (1844448)‪ أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ،وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.