أعلنت منظمة الخط الإنساني الكويتية، فتح باب التسجيل لنادي (تسامح) الصيفي في 16 يوليو الجاري بمقر جمعية الخريجين الكويتية وذلك في الفترة المسائية ويستمر حتى 11 أغسطس المقبل ويعنى بتعزيز مفاهيم التسامح والمساواة والسلام.

وقال أمين السر في المنظمة طاهر البغلي، إن (تسامح) أحد برامج منظمة الخط الإنساني وهو غير ربحي وموجه لفئة الشباب من الجنسين والفئة العمرية من 14 إلى 19 عاما ويهدف إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان بين جيل الشباب.

وأضاف البغلي أن البرنامج يعد الأول من نوعه في المنطقة ويعتمد على أحدث الأساليب التعليمية عن طريق ورش تفاعلية مسلية تمكن المشاركين من تطوير شخصياتهم ومهاراتهم.

يذكر أن (الخط الإنساني) هي منظمة مجتمع مدني ناشطة في مجال حقوق الإنسان وتعمل عن طريق التوعية والتدريب على مفاهيم وآليات حقوق الإنسان ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار تقارير موضوعية بشأنها والعمل على إيجاد حلول لها كما تسعى إلى تكريس ثقافة التسامح في المجتمع.