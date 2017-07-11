اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، اليوم الثلاثاء، حرص الدولة على رعاية المواهب الرياضية من أبناء الكويت وصقلها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الروضان عقب استقباله منتخب الكويت لألعاب القوى بعد تحقيقه ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في البطولة الآسيوية ال21 لفئة الرجال التي أُقيمت في الهند.

ووجه الوزير الروضان الهيئة العامة للرياضة بتوفير كل الإمكانيات لتمكين المنتخب من مواصلة مسيرة تألقه في بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام في لندن، معربا عن أمله أن يكون هذا الإنجاز بوابة جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جهته اكد نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للرياضة، جاسم الهويدي، أن الهيئة لن تتوانى في دعم الموهوبين وتذليل كل العقبات أمامهم لمواصلة التألق ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل كافة.

وحقق المنتخب الميداليتين الذهبيتين عن طريق اللاعب عبدالعزيز المنديل في سباق الجري لمسافة 110 أمتار وزميله ابراهيم الرميض في سباق 800 متر في حين حقق الميدالية الثالثة زميلهما يعقوب اليوحة الذي حقق فضية سباق 110 أمتار حواجز.