اكد مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الدكتور سلطان الدويش، حرص الإدارة على تشجيع أصحاب المتاحف الخاصة في الكويت وتنمية هوايتهم.

وقال الدويش في تصريح صحافي على هامش افتتاح معرض أصحاب المتاحف الخاصة والذي عرض مقتنيات المتحف الخاص بهاوي جمع التراث، علي المزيدي، ضمن فعاليات مهرجان (صيفي ثقافي) بدورته ال12 أن المجلس يحرص كذلك على تنظيم وعرض المتاحف الخاصة وتقييمها وتصنيفها خاصة بعد صدور قانون خاص بالمتاحف الخاصة.

وأضاف الدويش أن المجلس يسعى لمشاركة أصحاب تلك المتاحف الخاصة بالمهرجانات والفعاليات التي ينظمها المجلس ليطلع الجمهور على القطع التراثية الجميلة.

من جهته عبر صاحب المتحف علي المزيدي في تصريح مماثل عن سعادته للمشاركة في مهرجان (صيفي ثقافي) وعرض مقتنيات متحفه الخاص والذي يحوي على قطع مختلفة من التراث الكويتي.

وقال المزيدي إن المعرض يحتوي على قطع قديمة كانت موجودة في الكويت منذ الخمسينيات وحتى قبل ذلك الوقت ومنها ورقيات وهدايا الحجاج وأواني قديمة وأدوات للطبخ ومقتنيات خاصة بالمرأة قديما واخرى خاصة بوزارات وجهات الدولة إضافة إلى صور ومقتنيات للحكام وقطع للبيت الكويتي القديم.

يذكر أن مهرجان (صيفي ثقافي) بدورته ال 12 انطلق مساء امس بتنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبرعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وتستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجاري.