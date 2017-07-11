توقع وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الثلاثاء، زيادة الطلب على النفط في السوق العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضاف المرزوق في تصريحات للأناضول، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للنفط بإسطنبول، ويستمر حتى الخميس، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على النفط، وتحسن مستوى الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط الخام، دون 47 دولاراً للبرميل منذ نحو شهر، مع ارتفاع المعروض، وعدم ظهور مؤشرات جديدة على نتائج اتفاق خفض إنتاج النفط الخام، بين منظمة الدول المصدرة له "أوبك" ودول من خارجها.

وبدأ الأعضاء في "أوبك"، ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور، تم تمديدها 9 شهور إضافية حتى نهاية مارس 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

في سياق آخر، قال وزير النفط الكويتي، إن بلاده وتركيا تربطهما علاقات تاريخية وطويلة الأمد، "البلدان يتمتعان بعلاقات تجارية متطورة، ويسعيان للارتقاء أكثر بعلاقاتهما".

وحول الأزمة الخليجية، أكد المرزوق أن البلاد لعبت دور الوساطة لحل الخلاف بين قطر وبعض الدول العربية، "نأمل تحقيق نتائج جيدة بين الدول الشقيقة".

وشدد الوزير، على أن الكويت تعمل على بذل أفضل ما بوسعها لرأب الصدع في المنطقة.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا؛ بدعوى "دعمها للإرهاب".