بحث وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل امس مع وفد حكومي صيني تعزيز التعاون المشترك لاسيما في قطاعي الاسكان والاتصالات.



وقال ابل لـ «كونا» عقب لقائه بالوفد الصيني الزائر ان الشركات الصينية وقعت خلال الفترة القصيرة الماضية عقودا في قطاعي الاسكان والاتصالات ما يعكس النتائج الايجابية للزيارات الثنائية، موضحا ان شركة صينية وقعت اخيرا عقدا لإنشاء وتأسيس البنى التحتية والطرق لنحو 18 ألف وحدة سكنية في مشروع مدينة جنوب المطلاع بقيمة 215 مليون دينار.



وذكر ان وزارة الخدمات وقعت اخيرا مع شركة هواوي الصينية عقدا لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الألياف الضوئية في الكويت بحوالي 22 مليون دينار، مؤكدا تنوع القطاعات التي تقوم الشركات الصينية بتنفيذ مشروعاتها داخل الكويت يعكس الاصرار المشترك على تنميتها والوصول الى مستويات جديدة والسعي وراء تعميق العلاقات الثنائية.



ولفت الى ان العلاقات الصينية ـ الكويتية تتعمق بشكل دائم ومستمر وتنمو مع تزايد عدد الشركات الصينية العاملة في الكويت، مبينا ان زيارة الوفد الصيني تأتي لتعزيز التعاون ولدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ولتطوير العلاقة الخاصة بين الشركات الصينية من جهة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية من جهة اخرى.



ودعا ابل الشركات الصينية العملاقة سواء العاملة في قطاع التشييد والاعمار او شركات مواد البناء وغيرها للقدوم الى الكويت والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع الاسكان.



ويبحث الوفد الحكومي الصيني الذي وصل البلاد أول من أمس مع كبار المسؤولين في البلاد آخر المستجدات والدراسات المتعلقة بخطة التنمية في الكويت وسبل المساهمة في احياء طريق الحرير القديم عبر انشاء مشروعات استراتيجية منها مدينة الحرير وضواحيها وتطوير الجزر الكويتية الخمس.



ويضم الوفد الذي تستمر زيارته للبلاد اربعة ايام عددا من كبار الخبراء في مختلف الجهات الحكومية الصينية في مقدمتها بنك الصين للتنمية ومجلس الدولة للتنمية والاصلاح ومعهد التخطيط المدني الصيني والجمعية الصينية لمناطق التنمية وشركة المواصلات الحكومية الصينية ومجموعة الطاقة الدولية الصينية اضافة الى ممثلي الهيئات المعنية بالبنى التحتية والمشاريع العملاقة.



وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير شؤون الديوان الاميري عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد الى الصين في مايو الماضي التقى خلالها نائب الرئيس الصيني لي يوانشاو بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما تحقيق أهداف «رؤية 2035» لاستعادة الكويت لريادتها ودورها الاقليمي والدولي كمركز مالي وتجاري.

رفع أولوية التخصيص على «خيطان الجنوبي» و«جنوب عبدالله المبارك» عادل الشنان

أعلن نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على مشروعي «قسائم خيطان الجنوبي» و«جنوب عبدالله المبارك» حتى تاريخ 31/12/1998 وما قبل.

ودعا الهداب في تصريح صحافي أمس المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية والراغبين في التخصيص على أحد المشروعين الى مراجعة صالة خدمة المواطن في مبنى المؤسسة الرئيسي بجنوب السرة أو الفروع التابعة لها في جابر العلي أو الجهراء أو جليب الشيوخ ابتداء من يوم الأحد المقبل أثناء الدوام الرسمي.

وأشار الى أن المبنى الرئيسي بمنطقة جنوب السرة سيستقبل المراجعين في فترة اضافية من الساعة 2:30 ظهرا حتى 5:30 عصرا.