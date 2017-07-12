أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد اهتمام المحافظة بذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بمختلف فئاتهم، مجددا الإشارة الى قدراتهم وإمكانياتهم على المساهمة في خدمة الوطن في العديد من مجالات العمل والإنتاج والتنمية وأنهم يمثلون قيمة ثمينة ومكونا عزيزا من المجتمع، مشيرا إلى حرص المحافظة على إشراك هذه الشريحة العزيزة في أنشطتها المختلفة.

جاء ذلك لدى لقاء الخالد برئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي ومدير العلاقات العامة بالجمعية عادل العتيبي، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون المشترك ومساهمة المحافظة في دعم برامج جمعية المكفوفين الكويتية.

وأوضح الخالد خلال اللقاء الاهتمام بذوي الإعاقة امتدادا لاهتمام صاحب السمو الراعي الأول لهذه الفئة العزيزة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي عن تقديره ومجلس إدارة الجمعية ومنتسبيها للعناية المستمرة والملحوظة التي يوليها محافظ الأحمدي لذوي الاحتياجات الخاصة التي تترجمها توجيهاته لقطاعات المحافظة المختلفة بالمبادرة إلى التواصل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، علاوة على حرصه التام على دعم جهود تلك المؤسسات في العناية بمنتسبيها على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن اللقاء مع المحافظ تناول التعاون المستقبلي.

من جهة أخرى، يقوم الشيخ فواز الخالد صباح اليوم بتكريم الفائزين في المسابقة الرمضانية الثالثة «الأحمدي غير في شهر الخير» للعام 2017، كما يكرم الجهات الداعمة والرعاة الإعلاميين للمسابقة، وذلك في الحفل الذي تقيمه المحافظة في خيمة شركة نفط الكويت بمدينة الأحمدي.