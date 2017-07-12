حث مدير إدارة الأفرع وإدارة الحج والعمرة بلجنة التعريف بالإسلام المحامي منيف العجمي أهل الخير ومحبي العمل الدعوي والإنساني على المساهمة في وقف التعريف بالإسلام فرع محافظة الأحمدي وهو عبارة عن شراء عمار ة سكنية بمبلغ مليونين وأربعمائة وخمسين ألف دينار كويتي، حيث تبلغ قيمة السهم الوقفي 100 دينار وباب المشاركة متاح عبر الموقع الإلكتروني بمقدار ما تيسر للمحسنين.

وحول أهم أهدف وقف التعريف بالإسلام فرع محافظة الأحمدي قال العجمي: لنا تجربة ناجحة في مجال الأوقاف حيث أثبتت فعاليتها وتميزها فهي باب أجر عظيم للمحسن بحيث تستمر أمواله تنفق في الخير إلى ما شاء الله، وكذلك تضمن وتدعم استمرار واستقرار الاعمال وديمومتها وتميزها وهذا ما يميز العمل الخيري الكويتي.

وتابع: فيما يخص قنوات صرف المشروع فمن خلال هذا الوقف المبارك نسعى لتعليم المهتدين الجدد أمور دينهم وكذلك توعيتهم وتثقيفهم شرعيا وفقهيا، بفضل الله يدخل الإسلام عندنا بالعام الواحد أكثر من 4000 إنسان وهذه الأرقام الكبيرة جدا تحتاج جهودا حثيثة لتعليمها وتربيتها، فنحن نتحدث عن تغير عقيدة إنسان من الظلال إلى التوحيد ولا شك أن هذا ليس بالقرار السهل بل له عواقبه، ولذا نحرص بدورنا على احتضان المهتدين وتوجيههم ليكونوا مهتدين صالحين ومصلحين، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم«لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم».

وذكر ان الوقف يوفر للمهتدين الجدد العلم الشرعي والذي من خلاله ينتقل المهتدي الجديد إلى مهتد متميز ثم مساعد داعية ثم داعية يعرف الطرف الآخر بالإسلام ولدينا قصص مميزة في هذا الجانب لمهتدين أصبحوا دعاة وأسلم على أيديهم آلاف من المهتدين الجدد من بني جلدتهم، وبعضهم بعد أن رزق الإسلام قال دوري الآن أكثر أهمية في بلدي ويتخذ القرار بالسفر لدعوة أهله للإسلام.



فكل صلاة وذكر وعبادة وتسبيح لهذا المهتدي ولذريته إلى يوم الدين في ميزان من دعاهم للتعرف على الإسلام، مؤكدا أن الأوقاف من أبرز سمات المجتمع المسلم ومن أفضل الوسائل التي تعزز من تميز العمل وريادته واستمراره، لافتا الى أن المسلمين تعهدوا هذا الرافد بالرعاية والاهتمام وبالغوا فيه لأهميته فكانت هناك أوقافا لمؤنس المريض وأوقافا للأواني المكسورة وأوقافا لعابري السبيل، ووقف زبيدة زوجة هارون الرشيد لسقي الماء للحجيج إلى الآن شاهد على رعاية الأولين واهتمامهم بالأوقاف وغيرها من الأوقاف التي ساهمت في تعزيز وترسيخ رسالة العمل الخيري والدعوي والإنساني، وللتواصل ودعم المشروع الاتصال على 97599699.