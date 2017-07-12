الحداد: المؤسسة تولي عناية بالغة واهتماماً كبيراً لفئة الشباب

حريصون على دعم جميع المبادرات والمشاريع الوطنية لتعزيز قدرات أبناء المجتمع ثامر السليم

أقامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤتمرا صحافيا لإعلان عن اطلاق برنامج البروتيجيز في موسمه السابع والاعلان عن الدعم المقدم من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمنظمة البروتيجيز للعام الثاني بحضور أعضاء البرنامج وعدد من المسؤولين في المؤسسة، حيث تعد المؤسسة هذا العام داعما بلاتينيا للبرنامج.

وفي هذا السياق اكدت مدير برنامج البروتيجيز في موسمه السابع الذي تقيمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي م. دانة حمادة ان هذا البرنامج انشئ انطلاقا من رغبتنا في توفير المهارات الحياتية والقيادية للكويت وللاجيال العربية، مشيرة الى ان هذه المهارات التي يحتاجونها لمساعدة المجتمع وقيادة الكويت والوطن العربي، متوجهة بالشكر الجزيل لجميع الرعاة والمساهمين في نجاح برنامج البروتيجيز على مدى ست سنوات سابقة.

وأضافت: سعداء بهذا التعاون القائم بين البرنامج والمؤسسة ومتفائلون بسنة مليئة بالنجاح والتقدم للبرنامج لان هذا التعاون سيساهم كثيرا في تحقيق أهداف البرنامج، لافتة إلى ان هدفنا الرئيسي يتمثل في البحث عن الشباب الموهوب ومنحه فرصة للتألق، ونأمل أن يتمكن هؤلاء الشباب من خلال المشاركة في البروتيجيز اكتساب العلم والخبرات الحياتية التي من شانها أن تغير حياتهم إلى الابد، ولذلك نحن هنا اليوم لاطلاق الجيل السابع من برنامج البروتيجيز ونحن نشجع كل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة ولمعرفة المزيد عن البرنامج والتسجيل للسنة القادمة في أقرب وقت ممكن.

من جهتها، أكدت مديرة برنامج المشاريع الخاصة بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ابتسام الحداد حرص المؤسسة على دعم جميع المبادرات والمشاريع الوطنية التي تستهدف تعزيز قدرات أبناء المجتمع وتطوير مهاراتهم ولا سيما من فئة الشباب الذين تعقد الكويت عليهم الآمال في بنائها ونهضتها ودفع عملية التنمية في جميع المجالات».

واضافت الحداد إن المؤسسة تولي عناية بالغة واهتماما كبيرا لفئة الشباب ولديها عدد من الأنشطة الخاصة الموجهة لهم لاسيما عبر مراكزها العلمية ومنها مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بهدف الاهتمام بالطاقات التي تملكها هذه الفئة وتوفير البيئة المناسبة لهم لإطلاق إمكاناتهم وابتكاراتهم العلمية والفنية، مشيدة بالدور الذي يؤديه برنامج البروتيجيز بهدف إطلاق العنان أمام طاقات الشباب وتهيئة الفرص المناسبة لتطوير المهارات المختلفة التي يملكونها بالمجالات الفكرية والثقافية والاجتماعية وتعزيز ملكة النقد الهادف لديهم مهارات الحوار والاستماع والتواصل، معربة عن الأمل في أن يؤدي دعم المؤسسة لهذا البرنامج إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه.

يذكر انه تم إطلاق برنامج (البروتيجيز) في عام 2010 وهو برنامج تفاعلي مبتكر يقوده مجموعة من المرشدين.

يعتمد البرنامج على التدريب بطرق مبتكرة عن طريق المحاضرات والندوات والسفر، ويشجع البرنامج الشباب على اكتشاف شغفهم وتزويدهم بأدوات تساعدهم على خوض معترك الحياة وتحديات العمل وحثهم لأن يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. ‎

العمار: تصميم البرنامج لتحسين التفكير النقدي والإبداع

قال ممثل بروتيجيز الجيل الرابع ومستشار الجيل السابع أحمد العمار انه تم تصميم البرنامج بهدف تعزيز المهارات الاجتماعية والحياتية وتطوير الوعي الذاتي بالإضافة إلى التركيز على تحسين التفكير النقدي والأبداع، ويتحقق ذلك عبر ورش العمل والمشاريع والمناظرات والمتحدثين من كل الضيوف ورحلة إلى ألمانيا وجمهورية التشيك للاستفادة من بعض الدورات المتخصصة».

واضاف العمار أن ابتسام الحداد مرشحة للانضمام إلينا في رحلة البروتيجيز - الجيل السابع إلى برلين - جمهورية ألمانيا الاتحادية أو براغ - جمهورية التشيك.

حيث ستكون لديها الفرصة لتجربة رحلة البروتيجيز مع الطلبة، حضور ندوات مختلفة مع المتحدثين الضيوف وسوف يمثل حضورها مع الطلبة في الخارج فرصة ممتازة لإعطاء المؤسسة نظرة تفصيلية عن فعاليات البرنامج، مشيرا الى أن رحلة الجيل السابع من برنامج البروتيجيز انطلقت في التاسع من يوليو على أن تستمر لمدة ٦ أسابيع.

ويمكن تقديم طلبات الالتحاق للجيل الثامن عبر الموقع الإلكتروني www.theproteges.org».