في إطار التواصل مع أصحاب المصانع الكويتية لتأكيد دورها المهم في تنمية القطاع الصناعي وتطويره وتقديم منتجات عالية الجودة طبقا للموصفات المعتمدة، قام عبد الكريم تقي عبد الكريم – مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف بزيارة المصنع ABC لإنتاج المياه المعبأة (شركة المرطبات العربية المحدودة)، حيث قام بجولة تفقد خلالها سير العملية الإنتاجية في مراحلها المختلفة، كما قامت الشركة بتقديم عرض مرئي تم خلاله استعراض الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة في السوق المحلي والخارجي والإشارة إلى بعض المعوقات التي تواجه المصنع المتعلقة بتطوير وتحديث المصنع ومنتجاته لتحقيق الميزة التنافسية لمنتجاته في الأسواق الخارجية والتي من أهمها توفير مساحات التوسع المستقبلية المطلوبة بهدف زيادة انتاجه وتوفير وسائل الدعم اللازمة في مجالاتها المختلفة، وكذلك معالجة مشكلة نقل مياه الصرف الصحي والصناعي بما يحقق الاشتراطات المطلوبة للمحافظة على البيئة من التلوث.

وقد تلي ذلك مناقشة مجموعة من المقترحات والحلول المقترحة من الشركة التي يمكن أن تساهم في معالجة هذه المعوقات بحضور رائد بوخمسين وأنور بوخمسين وعلاء الموسوي وسامر شلبي.

وأكد عبد الكريم تقي حرص الهيئة العامة للصناعة على دعم المصانع الكويتية بكافة السبل المتاحة لديها وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، خاصة أن قطاع المواد الغذائية يعتبر من القطاعات المهمة والحيوية التي توفر الأمن الغذائي للدولة وأنه سيتم وضع المقترحات بعد دراستها من قبل القطاعات المختصة بالهيئة ضمن البرامج التنفيذية لها، كما أكد على أهمية المتابعة والتنسيق المستمر مع الهيئة لتسهيل وتبسيط إجراءات العمل وتحقيق الأهداف المرجوة لحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعة المحلية.