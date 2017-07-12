مجموع المشاريع التي دعمتها الوزارة 274 مشروعاً

الوزارة تحرص على دعم المشاريع الشبابية المنتجة غير الربحية

عاطف رمضان

أكد مدير إدارة المبادرات والمشاريع الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالله الشطي في تصريح لـ «الأنباء» أن الوزارة دعمت 90 مشروعا طلابيا بمشاركة 360 طالبا وطالبة في معرض التصميم الهندسي الـ 32 الذي أقيم في 3 يوليو الجاري تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، مشيرا الى ان هذه المشاريع من أصل 123 مشروعا طلابيا لطلبة كلية الهندسة بجامعة الكويت.

وأضاف الشطي أن هذه المرة الرابعة التي تدعم فيها الوزارة مشاريع طلبة الهندسة في نهاية كل فصل دراسي، موضحا ان مجموع المشاريع التي دعمتها الوزارة 274 مشروعا يقوم بكل واحد منها 4 طلاب.

وأوضح أن الوزارة تحرص على دعم المشاريع الشبابية المنتجة غير الربحية بهدف إحداث أثر إيجابي في نفوس الشباب داخل أوساط المجتمع، مبينا ان الهدف من مشروع مبادراتنا هو تقديم الدعم والرعاية للشباب في مبادراتهم وأفكارهـــــم وطموحاتهم حتى تترجم على أرض الواقع، بالإضافة إلى تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار والمبادرة لخلق بيئة إيجابية تساهم في احتواء الشباب بما يفيد وينفع، ولتعزيز مبدأ المشاركة ودعوة الشباب والمجتمع للاستفادة من البرامج والمشاريع، وكذلك خلق بيئة اجتماعية تهدف إلى التواصل بين الشباب وتبادل خبراتهم، وتقوية مهاراتهم وقدرات الشباب المبادر حول القيادة وإدارة المشاريع وتنفيذها، وأيضا تعزيز مفهوم روح العطاء والعمل التطوعي والتأكيد على ثقافة البذل والمساهمة في نفوس الشباب.

وبين الشطي أن طريقة تقديم المبادرة تكون عن طريق الموقع الرسمي للوزارة بشرط أن يكون لكل شخص يقدم ثلاث خطط أساسية وهي، الخطة التنفيذية والتي تتمثل بالفكرة العامة للمشروع وأهداف المشروع، والخطة المالية وهي الميزانية، والخطة الإعلامية وهي كيفية الدعم الإعلامي الذي يرغب في أن تقدمه له الوزارة، وان يكون هذا الشخص مؤهلا للقيام بهذه المبادرة.

ودعا الشطي الشباب الكويتي للتقدم بمبادراتهم واقتراحاتهم إلى وزارة الدولة لشؤون الشباب، مؤكدا أن الباب مفتوح لهم وموقع الوزارة الإلكتروني www.yputh.gov.kw لاستقبال وتقديم جميع الطلبات والأفكار والمقترحات الشبابية.

الجدير ذكره انه تم تسليط الضوء على عدد من المشاريع التي دعمتها وزارة الدولة لشؤون الشباب.