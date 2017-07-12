أكدت الهيئة العامة للشباب الحرص الدائم على تنمية الشباب الدارسين في الكليات والأكاديميات العسكـــــرية وتعزيز دمجهم لتنمية المجتمع وصون الوحدة الوطنية والقيم الوسطية.



وقال مقرر فريق التنمية المجتمعية في الكليات والأكاديميات العسكرية الذي أسسته الهيئة خالد محمد في تصريح صحافي أمس بمناسبة انطلاق أعمال الفريق إن هناك سعيا حثيثا من قبل الفريق إلى رسم السياسات والخطط لتمكين الشباب في تلك الكليات والأكاديميات.



وأضاف محمد أن الفريق الذي أسسته الهيئة بالشراكة مع وزارة الدفاع والرئاسة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء يسعى كذلك إلى تعزيز دور الكليات والأكاديميات العسكرية في بناء قدرات الشباب الإبداعية واستثمارها.



وأوضح أن الفريق عقد عدة لقاءات مع الجهات العسكرية للتحضير لعمل خطة متكاملة لتعزيز الهوية الوطنية واعلاء مشاعر الولاء والانتماء لمنتسبيها.



وبين أن الفريق عقد أيضا برامج شبابية في الكليات والأكاديميات العسكرية لتوجيه طاقات الشباب وتنميتهم وتأهيلهم فكريا وعمليا واجتماعيا وثقافيا وتقديم خدمات وطنية لبناء قدرات الشباب وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية لبلادهم.



من جانبها، قالت عضوة اللجنة د.معصومة المطيري في تصريح مماثل إن الهيئة تتبنى مجموعة من القيم المحورية أهمها تقديم الهوية الوطنية للشباب لتوضيح خصوصيتهم وشخصيتهم التي تتميز بسمات وعناصر ذاتية وثقافية.



وبينت المطيري أن الهوية بالنسبة للشباب تتميز بالمرونة حسب المواقف والظروف، مؤكدة أن كل مؤسسات الدولة تقع عليها مهمة تكوين هذه الهوية وتنميتها بداية من الأسرة ثم المدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والمدنية والعسكرية إضافة إلى الإعلام.

ويضم الفريق الذي يرأسه المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في عضويته أيضا كلا من اللواء أنور المزيدي من وزارة الدفاع، واللواء خالد التركيت من الإدارة العامة للإطفاء، والعقيد د.صالح جمعان من الرئاسة العامة للحرس الوطني، ود.عبدالرحمن الأحمد من جامعة الكويت، ومحمد الشريف ممثلا عن القطاع الخاص، وكلا من أنور المخيال وجنان القديري وفيصل الدويهيس من الهيئة العامة للشباب.