جهود كبيرة لتوعية الأفراد والمجتمع بأحكام الوقف ومنافعه وأهميته

ليلى الشافعي

أكد مدير إدارة الإعلام والتنمية الوقفية في الامانة العامة للاوقاف حمد المير على دور الأمانة في الشراكة المجتمعية، مبينا أن رؤية الأمانة ورسالتها تصبان في جانب الشراكة المجتمعية للوقف، حيث تنص الرؤية الاستراتيجية للأمانة على«التميز في استثمار الوقف وصرف ريعه وتعزيز ثقافته بشراكة مجتمعية فاعلة»، لافتا الى ان الشراكة وتنمية المجتمع صلب رسالة الأمانة العامة للأوقاف، التي تنص على «الدعوة للوقف وإدارة شؤونه وفق الضوابط الشرعية من خلال عمل مؤسسي متميز كأداة لتنمية المجتمع الكويتي وكنموذج يحتذى محليا وعالميا».

وأوضح المير في تصرح له أن الأمانة العامة للأوقاف في سبيل تحقيق اختصاصها في مجال الدعوة للوقف الذي ورد في مرسوم إنشاء الأمانة، قد بذلت جهودا حثيثة في ترجمة هذا الهدف إلى صيغة علمية وعملية من خلال إدارة الإعلام والتنمية الوقفية التي تساهم في التعريف بدور الأمانة وتجربتها الرائدة في النهوض بالوقف وتنميته وإبراز دوره الفاعل في عملية التنمية المجتمعية في الكويت، من خلال توعية الأفراد، بمختلف شرائحهم في المجتمع بأحكام الوقف ومنافعه وأهميته، والإعلان عن الخدمات التي تقدمها الأمانة ومشاريعها ومناشطها في خدمة الوقف.

وذكر أن إدارة الإعلام والتنمية الوقفية قامت بتخطيط وإعداد وتنفيذ عدة حملات إعلامية توعوية وتسويقية للجمهور بهدف تعريفهم بالوقف وأهميته ودوره في النهوض بالمجتمع وتنميته في مختلف المجالات، كان آخرها الحملة التسويقية المنشورة في معظم وسائل الاعلام حاليا بعنوان «وقفك يدوم»، مشيرا إلى النشاط الاعلامي المكثف لها خلال شهر رمضان والذي تضمن رسائل توعوية مرئية في وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاءات إذاعية وتصريحات صحفية لعدد من المسئولين في الأمانة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى التغطية الصحيفة لأنشطة وأخبار الأمانة.