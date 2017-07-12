بحث وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع مع وفد حكومي صيني ضم عددا من كبار الخبراء الصينيين التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت «الأشغال» في بيان صحافي إن اللقاء الذي عقد بحضور سفيرنا لدى الصين السفير سميح حيات تطرق الى بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.

ويضم الوفد الذي تستمر زيارته اربعة ايام عددا من كبار الخبراء في مختلف الجهات الحكومية الصينية في مقدمتها بنك الصين للتنمية ومجلس الدولة للتنمية والاصلاح ومعهد التخطيط المدني الصيني والجمعية الصينية لمناطق التنمية وشركة المواصلات الحكومية الصينية ومجموعة الطاقة الدولية الصينية اضافة الى ممثلي الهيئات المعنية بالبنى التحتية والمشاريع العملاقة.

وتأتي هذه الزيارة في اعقاب الزيارة التي قام بها وزير شؤون الديوان الاميري عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الاحمد الى الصين في مايو الماضي والتقى خلالها نائب الرئيس الصيني لي يوانشاو بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما تحقيق اهداف (رؤية 2035) لاستعادة الكويت لريادتها ودورها الاقليمي والدولي كمركز مالي وتجاري.