أسامة دياب

بمناسبة حلول موسم السياحة والسفر والزيادة المضطردة في اعداد المواطنين الكويتيين في فرنسا سواء بغرض السياحة او العلاج، أصدرت سفارتنا في باريس بيانا، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، يحتوي على إرشادات عامة للمواطنين القادمين الى فرنسا، وذلك لتفادي تعرضهم للمشاكل أثناء تواجدهم على الأراضي الفرنسية، ومن هذه الارشادات: عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء السير في الشوارع أو الأسواق، ووضع المبالغ والوثائق الشخصية أو بطاقات البنك في الجيوب الأمامية أو شنطة يد مع إحكام قفلها، وتجنب الاستماع او الحوار مع الغرباء في الشوارع والذين يحاولون لفت الانتباه تمهيدا للسرقة، والتحقق من الصفة الرسمية للأشخاص الذين يدعون بأنهم شرطة ويطلبون التفتيش أو التحقق من الهوية، وعدم اهمال المتعلقات الشخصية والحرص عليها.

ولفتت السفارة إلى أن «مدة الإقامة القصوى في الأراضي الفرنسية أو أي من دول الشنغن يجب ألا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول، وبالنسبة للقادمين بغرض العلاج أو مرافقيهم فيجب طلب منح إقامة مؤقتة عقب مرور شهرين من تواجدهم في فرنسا على الأقل، وللقادمين بغرض العلاج أو مرافقيهم والذين يتوقع أن يقيموا في فرنسا مدة تزيد على ثلاثة أشهر، فيجب اصدار تأشيرة الدخول من سفارة فرنسا بالكويت وليس من أي دولة أخرى من دول الشنغن، وفي حال الرغبة في دخول الأراضي الفرنسية من بريطانيا فمن الضروري التأكد من أن تأشيرة بريطانيا هي لعدة سفرات وليس لسفرة واحدة.

وأكدت السفارة ضرورة التقيد والالتزام بقوانين الدولة والقوانين التي تمنع لبس النقاب أو البرقع وتجنب عمل البخور في مقر السكن المستأجر والطبخ في الفنادق.