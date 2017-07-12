آلاء خليفة

قفز مؤشر الأحمال الكهربائية أمس مسجلا رقما قياسا 13570 ميغاواط بفارق 130 ميغاواط عن أعلى حمل تم تسجيله في 11 يونيو الماضي والبالغ 13440 ميغاواط.

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري في تصريح صحافي «رغم ان مؤشر الأحمال سجلت (أمس) رقما قياسا إلا أن شبكتنا الكهربائية أثبتت صلابتها في مقاومة تحديات الصيف والحرارة الملتهبة التي سجلتها محطات الأرصاد الجوية»، لافتا إلى ان «إنتاجنا من الكهرباء مطمئن ويفوق 16 ألف ميغاواط وهو كافي لتغطية الطلب».

وأوضح م.بوشهري «ان المحافظة على مكونات الشبكة تتم بفضل عمليات الصيانة الدورية التي تجرى لها وبفضل جهود أبنائها الذي يواصلون عملهم بكل جد واجتهاد لتأمين استمرار وصول خدماتها لعموم المستهلكين»، متمنيا على المستهلكين «ان ينعموا بصيف بارد مع الالتزام بمراعاة ترشيد الاستهلاك، خصوصا في أوقات الذروة التي تصل فيها معدلات الأحمال إلى أعلى معدلاتها».

وفي هذا السياق، دشنت وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني اول من امس حملة الترشيد في المجمعات التجارية انطلاقا من سوق شرق.

وقالت مدير إدارة الرقابة الفنية ورئيس الحملة الخليجية للترشيد في الوزارة م.إقبال الطيار ان الحملة التي تأتي بالتعاون مع الدفاع المدني ممثلا بفريق المتطوعين تهدف إلى نشر رسالة توعوية بين رواد جميع المولات على مستوى البلاد.

وأضافت أنها ستستكمل خلال الأيام المقبلة التنقل بين باقي المولات ومنها مجمع أولمبيا الذي سيحتضن الفعاليات اليوم.

وذكرت أن الفريق المشارك مع الوزارة قام بتوزيع بروشورات توعوية تتضمن طرق ترشيد الاستهلاك داخل المنازل وكيفية التعامل مع المشكلات المختلفة ومنها الحرائق وذلك عبر استخدام أدوات الإطفاء، كما تم توزيع بروشورات تحوي رسومات كاريكاتورية لتوعية النشء.

وأشادت الطيار بتعاون إدارات المولات، مشيرة إلى أن لها دورا إعلاميا حيث تخصص ركنا لأفراد الحملة لتوعية الرواد اضافة الى ما تقوم به نفسها من ترشيد في الاستهلاك خلال ساعات الذروة.

وقالت ان الوزارة وبالتعاون مع إدارات المولات تحصل على القراءات المسجلة داخل كل مول منذ مايو الماضى وحتى سبتمبر وذلك خلال فترة الذروة بين الساعة 12 ظهرا والخامسة مساء.

وأضافت أن جميع المولات على مستوى البلاد لم تصل حتى الآن إلى استهلاك الطاقة القصوى المحددة لها من قبل الوزارة وذلك بفضل الترشيد.