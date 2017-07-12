فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بوزارة الأشغال ان وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع سيصدر قرارا بإجراء تدوير جزئي للوكلاء المساعدين بالقطاعات الفنية وذلك لترتيب آلية العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان عملية التدوير ستطول 3 أو 4 وكلاء.

وأضاف المصدر ان المطوع أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الأشغال والبلدية والمرور والخدمات تدرس أعمال هيئة الطرق والنقل البري وذلك لتقرير استمرارية عمل الهيئة أو إلغائها بشكل نهائي، مؤكدا ان الهيئة في حال استمرارها سيتم تشغيلها تدريجيا من حيث نقل الاختصاصات المتعلقة بها مع الجهات المعنية الأخرى أو إلغائها بشكل نهائي، لافتا الى ان الحل هو المرجح بنسبة تفوق الـ 90% وذلك بعد الخلافات العالقة بين الجهات ذات الشأن بالهيئة.

وأكد ان هذه اللجنة سترفع تقريرها النهائي الى الوزير المطوع لاعتماده وحسم الموضوع. من جهة أخرى، قال ان الوزارة انتهت من إحالة مقاول كارثة الأمطار والتقرير الخاص باللجنة المشكلة لهذا الغرض الى النيابة وكذلك التوصيات الخاصة بالوزارة.